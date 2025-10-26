כיכר השבת
חיזבאללה מנסה להשתקם

האמריקאים שולטים עלינו גם מצפון? כך נראה הביקור המשותף של הבכירים בגבול

שר הביטחון כ"ץ ביקר בגבול לבנון עם שליחת נשיא ארה"ב ללבנון מורגן אורטגוס | המפקדים בשטח העבירו סקירה "אודות פעילות הטרור של חיזבאללה ועל ניסיונותיו לשקם את תשתיותיו הצבאיות בלבנון" (צבא)

שר הביטחון ושליחת הנשיא בביקור בגבול הצפון (צילום: שירה קינן, משרד הביטחון)

אחרי הקמת הבסיס האמריקאי בקריית גת, שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (ראשון) בפיקוד הצפון ובגבול לבנון ביחד עם שליחת נשיא ל מורגן אורטגוס.

בפתח הביקור, מפקדי צה"ל העבירו סקירה בפני השניים - אודות פעילות הטרור של ארגון הטרור חיזבאללה ועל ניסיונותיו לשקם את תשתיותיו הצבאיות בלבנון.

בהמשך, שר הביטחון והשליחה אורטגוס סיירו בגבול לבנון וביקרו במשגב עם, משם צפו לעבר שטח לבנון, ושמעו מהמפקדים בשטח על מאמצי ההגנה וההתקפה של צה"ל בגזרה - לרבות חיסולם של 2 מחבלי חיזבאללה במהלך הביקור.

בסיום הביקור, שר הביטחון כ"ץ הודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ולשליחה אורטגוס באופן אישי על הגיבוי והתמיכה במדיניות הגנת הגבולות והיישובים של מדינת ישראל מול לבנון, והדגיש כי ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מול כל איום.

בביקור השתתפו גם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, שגריר ישראל בארה"ב, ד"ר יחיאל לייטר, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, נציגי סנטקום ונציגי המל"ל.

שר הביטחון ושליחת הנשיא בביקור בגבול הצפון (צילום: שירה קינן, משרד הביטחון)
שר הביטחון ושליחת הנשיא בביקור בגבול הצפון (צילום: שירה קינן, משרד הביטחון)
שר הביטחון ושליחת הנשיא בביקור בגבול הצפון (צילום: שירה קינן, משרד הביטחון)

