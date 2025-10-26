אחרי הקמת הבסיס האמריקאי בקריית גת, שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (ראשון) בפיקוד הצפון ובגבול לבנון ביחד עם שליחת נשיא ארה"ב ללבנון מורגן אורטגוס.

בפתח הביקור, מפקדי צה"ל העבירו סקירה בפני השניים - אודות פעילות הטרור של ארגון הטרור חיזבאללה ועל ניסיונותיו לשקם את תשתיותיו הצבאיות בלבנון.

בהמשך, שר הביטחון והשליחה אורטגוס סיירו בגבול לבנון וביקרו במשגב עם, משם צפו לעבר שטח לבנון, ושמעו מהמפקדים בשטח על מאמצי ההגנה וההתקפה של צה"ל בגזרה - לרבות חיסולם של 2 מחבלי חיזבאללה במהלך הביקור.

בסיום הביקור, שר הביטחון כ"ץ הודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ולשליחה אורטגוס באופן אישי על הגיבוי והתמיכה במדיניות הגנת הגבולות והיישובים של מדינת ישראל מול לבנון, והדגיש כי ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מול כל איום.

בביקור השתתפו גם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, שגריר ישראל בארה"ב, ד"ר יחיאל לייטר, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, נציגי סנטקום ונציגי המל"ל.