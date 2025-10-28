בכירים אמריקנים דואגים בתקופה האחרונה לשדר נחישות ומעורבות עמוקה בניהול המצב בישראל ובעזה. כחלק ממגמה זו, צבא ארה"ב חשף תיעוד רשמי של המפקדה הבינלאומית שהקימו כוחות צבא ארצות הברית סמוך לקריית גת. המפקדה, אשר החלה לפעול באופן מלא, נתפסת כמרכז העצבים וכלב המבצע האמריקאי ליישום השלב השני של תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ.

התיעוד הבולט של הפעילות האמריקנית הגיע במהלך ביקורו של סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, אשר נחת בישראל והגיע ישירות למפקדה. ואנס קיים במקום מסיבת עיתונאים, ואף פורסמה תמונה שלו משם, שצולמה על ידי שגרירות ארה"ב בירושלים. גם מזכיר המדינה מרקו רוביו ביקר במתחם כחלק מנסיעתו לישראל.

המטה, המכונה "המרכז לתיאום אזרחי-צבאי", ממוקם בבניין אפור ונמוך, המשמש בדרך כלל כמרכז מטען באזור תעשייה בדרום הארץ. הוא הוקם במיקום שנבחר בשל קרבתו לרצועת עזה, אך גם כדי לא לסכן את המשרתים בו, וקרוב מספיק למרכז הארץ לצורך תיאום מול המטה הכללי הישראלי.

במפקדה משרתים כ-200 חיילים אמריקנים, שהגיעו עם מומחיות בתכנון, לוגיסטיקה, אבטחה והנדסה. המקום מארח גם אנשי צבא נוספים מבריטניה ומקנדה. בנוסף, דווח כי ישנם כוחות מירדן ומאיחוד האמירויות המוצבים במפקדה, אם כי הם מעדיפים להישאר בצל. מפקד המפקדה הוא גנרל אמריקאי בכיר, וסגנו הוא קצין בריטי.

משימתה המרכזית של המפקדה כוללת מעקב צמוד אחר הפסקת האש וארגון זרימת סיוע הומניטרי. המאמץ העיקרי, המוביל על ידי ארצות הברית, הוא הקמת כוח ייצוב בינלאומי שיפעל ברצועת עזה לאחר המלחמה. הקמת כוח זה נתקלת בקשיים, בין היתר משום שמדינות רבות חוששות לשלוח כוחות כל עוד חמאס נותר חמוש וטרם התפרק מנשקו. מנהיגים אמריקנים, כולל ואנס, הבהירו כי לא יהיו חיילים אמריקנים בתוך הרצועה, אך הם יובילו את תיאום המאמצים להשגת היציבות.

גורמים בישראל מכירים במעורבות האמריקנית חסרת התקדים בקבלת ההחלטות, ומודים כי הקו המדיני שמוכתב מוושינגטון הוא זה שמעצב את המציאות בשטח. המפקדה נתפסת אפילו כעין אמריקאית שתפקידה לוודא שצה"ל לא יפר את הסכם הפסקת האש.