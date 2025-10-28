החפירות בעזה ( צילום: לפי סעיף 27א )

ארגון הטרור חמאס היתל הלילה שוב בישראל ובעולם כאשר טען כי העביר גופת חלל חטוף אך בבדיקה שנערכה במכון לרפואה משפטית באבו כביר התברר כי מדובר בממצאים של נרצח ישראלי שנחטף וכבר הוחזר והובא לקבורה בישראל לפני כשנתיים.

כעת, נחשפת השיטה השקרית של חמאס להתל גם בצלב האדום, במסגרת החיפושים הנערכים ברצועת עזה לאיתור חללים חטופים קבורים. לפי הדיווח של דורון קדוש ב'גלי צה"ל', רחפן של צה"ל זיהה עבודות של חמאס באזור הקו הצהוב, במרחב שכונת שג'אעיה במזרח העיר עזה. אנשי החמאס נצפו חופרים בור עם טרקטור, ולאחר מכן הם תועדו מוציאים גופה של חלל ממבנה סמוך, מכניסים אותה לבור שהטרקטור חפר ומכסים אותה באדמה. הממצאים שהחזיר החמאס: של החלל החטוף אופיר צרפתי ז״ל יוני גבאי | 12:18 לאחר מכן, אנשי החמאס קראו לאנשי הצלב האדום והראו להם כיצד הם מוציאים את הגופה מתוך האדמה.

מחבלי החמאס עם הצלב האדום במזרח העיר עזה ( צילום: לפי סעיף 27א )

במשרד ראש הממשלה עדכנו כי לאחר השלמת הליך הזיהוי הבוקר (שני) נמצא כי אמש הושבו ממצאים השייכים לחלל החטוף אופיר צרפתי ז״ל, שהושב מהרצועה במבצע צבאי לפני כשנתיים.

משפחתו של אופיר צרפתי ז״ל אישרה כי הלילה הושבו חלק משרידיו ארצה. אופיר ז״ל השתתף בפסטיבל הנובה שם חגג את יום הולדתו יחד עם זוגתו שובל וחבריו הטובים. יום ההולדת נקטע באכזריות ואופיר נחטף לשבי, שם נרצח. אופיר חולץ כחלל בסוף נובמבר 2023 והובא לקבורה בישראל.

במרץ 2024 הושבו שרידים נוספים של אופיר לקבורה בישראל. בנוסף, באוגוסט של אותה השנה חמאס פרסם את תמונת גופתו של אופיר.

משפחת צרפתי ביקשה למסור: “הלכנו לישון הלילה בציפייה ותקווה שמשפחה נוספת תסגור מעגל מייסר של שנתיים ותשיב את יקירה לקבורה. אבל שוב נעשתה הטעיה על גב המשפחה שלנו שמנסה להשתקם. הציגו לנו הבוקר את הסרטון שבו מוציאים את שרידיו של בננו האהוב, קוברים וקוראים לצלב האדום – מניפולציה מתועבת שנועדה לטרפד את העסקה ולהפקיר את השבת כל החטופים.

"זו הפעם השלישית שאנחנו נאלצים לפתוח את הקבר של אופיר ולקבור את בננו מחדש. המעגל כביכול “נסגר” כבר בדצמבר 2023, אבל הוא לעולם לא באמת נסגר. מאז אנחנו חיים עם הפצע שכל הזמן נפתח, בין זיכרון לגעגוע, בין שכול לשליחות.

"אופירי שלנו יצא לנובה לחגוג יום הולדת ומשם לא שב. אנחנו מבקשים מכל עם ישראל לא לשכוח את הנופלים, לא לשכוח את החטופים, ולהמשיך לתמוך במשפחות עד לשובם וגם לאחר מכן - רק ככה יהיה לנו עתיד. רק ככה נוכל להמשיך לחיות במדינה שלנו".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "מדובר בהפרה ברורה של ההסכם מצד ארגון הטרור חמאס".

בעקבות ההפרה, ראש הממשלה נתניהו יקיים בשעה 14:00 דיון ביטחוני עם ראשי מערכת הביטחון, בו ידונו בצעדיה של ישראל אל מול ההפרות.

במהלך הדיון, הסרטון שצילם הרחפן של צה"ל מהתרגיל השקרי של חמאס - יוצג למשתתפים, ובהמשך יוצג גם לאמריקאים.

בדיון היום צפויים להשתתף הרמטכ״ל, ראש השב״כ, ראש אמ״ן, ראש אמ״ץ ובכירים נוספים.

במהלך הדיון יעלו מספר אפשרויות תגובה להפרת ההסכם מצד החמאס בשחרור ממצאים של חלל חטוף שכבר הושב בעבר. בין היתר ידונו האם לפגוע בסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה, בהרחבת השטח שבשליטה ישראלית ברצועה או בחזרה לתקיפות אוויריות ברצועה וחיסולים של יעדי חמאס.