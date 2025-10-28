חיל האוויר פתח בסדרת תקיפות אוויריות ברצועת עזה, בעקבות הפרות חמאס ותקיפת כוחות צה"ל בקו הצהוב בשעות אחר הצהריים.

מדיווחים בערוצים פלסטיניים הקשורים לחמאס עולה כי המתקפות התמקדו בין היתר בצפון עזה, מתקפה ארטילרית במזרח דיר אל-בלח, מתקפת חיל האוויר במחנה שאטי ואזורים נוספים.

ראש הממשלה קיבל את ההחלטה לפתוח בגל תקיפות בעזה בעקבות כך שחמאס טרם החזיר את כלל החטופים שהוא מחזיק ויכול לשחרר, ובעקבות המתקפה החמורה על כוחות צה"ל בשעות הצהריים, מתקפה שכללה לפי הדיווחים ירי נ"ט וירי צליפה.

מוקדם יותר פרסם ראש הממשלה הודעה, לפיה: "בתום ההתייעצויות הביטחוניות, ראש הממשלה נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה".

שר הביטחון כ"ץ איים על חמאס והבהיר שארגון הטרור הולך לשלם מחיר כבד.

"ארגון הטרור חמאס ישלם מחיר כבד על תקיפת חיילי צה"ל בעזה ועל הפרת ההסכם להחזרת החטופים החללים.

תקיפת חיילי צה"ל היום בעזה ע"י ארגון הטרור חמאס היא חציית קו אדום בוהק שצה"ל יגיב עליו בעוצמה רבה.

ההגנה על שלומם וביטחונם של חיילי צה"ל היא המשימה הראשונה במעלה בפעילות צה"ל בעזה.

חמאס ישלם בריבית דריבית על תקיפת החיילים ועל הפרת ההסכם להחזרת החטופים החללים".

מוקדם יותר היום הודיע חמאס כי הוא "איתר" גופה של ישראלי חטוף ויחזיר אותה בשעות הערב, אולם לאחר מכן הודיע חמאס כי הוא "חוזר בו" בעקבות ה"הפרות" של ישראל כלשון ההודעה.