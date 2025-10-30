בבדיקה אקראית: כך התגלה המידע החדש בפרשה שהסעירה את המדינה

לאחר שאמש 'התפוצצה' חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, והפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי יצאה או הוצאה לחופשה, הערב (חמישי) מתבררים פרטים חדשים על המידע החדש שזירז את החקירה ויציאת הפצ"רית.

על פי הדיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש, המידע החדש שהתקבל בימים האחרונים הגיע מבדיקת פוליגרף אקראית, שביצעה קצינה בפרקליטות הצבאית שהייתה אמורה לעבור לתפקיד חדש. מדובר בבדיקת פוליגרף שגרתית, שמבצע כל קצין בדרגה זו, ובמסגרתה עלתה סוגיית הדלפת הסרטון.

על פי הדיווח, ראש השב״כ, דוד זיני, עודכן על ממצאי הפוליגרף - והחליט לעדכן בכך את הרמטכ״ל אייל זמיר, מאחר שהפרקליטות הצבאית נמצאת תחת פיקודו, ובייחוד משום שהפרקליטות הצבאית מסרה בנושא דיווח שקרי לבג״ץ.

הרמטכ״ל, שהבין שגורם רשמי בצה״ל מסר דיווח שקרי לבג״ץ ושלא מדובר רק בסוגיה פיקודית-ערכית אלא פלילית - פנה ליועמ״שית עם הממצאים, וזו החליטה לפתוח בחקירה פלילית.

על פי קדוש, הציר שדרכו עבר המידע מהשב״כ לצה״ל לא עבר מראש השב״כ לרמטכ״ל ישירות. ברגע שהמידע עלה מהפוליגרף בשב״כ, גורמי המקצוע בשב״כ שנחשפו למידע, עדכנו את הגורם המוסמך בצבא בסוגיה הזו - ראש מחלקת ביטחון המידע באמ״ן, אל״מ ג׳. כאשר אל״מ ג׳ הוא זה שעדכן את הרמטכ״ל זמיר, ולא ראש השב״כ זיני ישירות.

עוד דווח, כי בפניית הרמטכ״ל ליועמ״שית, הוא ביקש ממנה לקיים חקירה מהירה ודחופה - כשהבין שיש כאן שני מוקדים נפיצים: הדיווח השקרי שצה״ל מסר לבג״ץ, והאפשרות שאולי הפצ״רית מעורבת בהדלפה ועלולה להיות חשודה.