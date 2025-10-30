כיכר השבת
חיזבאללה מתעצם

לקראת פיצוץ בלבנון? זה מה שעלה הערב בדיון הביטחוני המצומצם שכינס נתניהו 

הקבינט המצומצם התכנס לדון בין היתר בזירת לבנון, בהפרות ההסכם ובאינדיקציות לניסיונות התעצמות של חיזבאללה | על פי בכיר ישראלי, חיזבאללה מנסה, ומצליח ברמות מסוימות, לשקם את היכולות ההתקפיות וההגנתיות שלו, וכי הוא פועל לבנות מחדש את השדרה הפיקודית שלו (צבא)

תקיפה ישראלית בלבנון | ארכיון (צילום: מהרשת)

נוכח הניסיונות של להתעצם בחודשים האחרונים, רה״מ נתניהו מכנס הערב (חמישי) דיון ביטחוני מצומצם בסוגיה הלבנונית. הקבינט המצומצם התכנס לדון בין היתר בזירת , בהפרות ההסכם ובאינדיקציות לניסיונות התעצמות של חיזבאללה.

על פי הדיווח בכאן 11, בכיר ישראלי אמר שחיזבאללה מנסה, ומצליח ברמות מסוימות, לשקם את היכולות ההתקפיות וההגנתיות שלו, וכי הוא פועל לבנות מחדש את השדרה הפיקודית שלו. בנוסף, עמיחי שטיין דיווח בשם גורם ישראלי שאומר כי "מדובר בדיון משמעותי על רקע פעולות חיזבאללה בשטח".

כזכור, השליחה האמריקנית מורגן אורטגוס ביקרה בישראל ובלבנון לאחרונה בניסיון למצוא פתרון לסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, שאינה מתקדמת כמצופה בעיניי ישראל וארצות הברית.

בחיזבאללה הביעו תמיכה בעמדת הנשיא, ואמרו שיש לתמוך בצבא בכל האמצעים כדי שייאבק בישראל. לדברי ארגון הטרור, על המדינה לנקוט צעדים אחרים מאלה שנקטה בחודשים האחרונים.

במקביל, בלבנון דיווחו כי "הצבא נמצא בכוננות גבוהה ופורס תגבורת באזור הכפרים עיתרון ואל-חיאם שבדרום המדינה במסגרת חיזוק נוכחות - כדי להתמודד עם פלישות ישראליות". בנוסף, ברשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחו כי "הוקמו עמדות צבא בגבול עם ישראל לבקשת הנשיא ג'וזף עאון". מוקדם יותר, משרד הבריאות הלבנוני טען שעובד עירייה מת בעקבות פלישה של צה"ל לאזור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר