נוכח הניסיונות של חיזבאללה להתעצם בחודשים האחרונים, רה״מ נתניהו מכנס הערב (חמישי) דיון ביטחוני מצומצם בסוגיה הלבנונית. הקבינט המצומצם התכנס לדון בין היתר בזירת לבנון, בהפרות ההסכם ובאינדיקציות לניסיונות התעצמות של חיזבאללה.

על פי הדיווח בכאן 11, בכיר ישראלי אמר שחיזבאללה מנסה, ומצליח ברמות מסוימות, לשקם את היכולות ההתקפיות וההגנתיות שלו, וכי הוא פועל לבנות מחדש את השדרה הפיקודית שלו. בנוסף, עמיחי שטיין דיווח בשם גורם ישראלי שאומר כי "מדובר בדיון משמעותי על רקע פעולות חיזבאללה בשטח".

כזכור, השליחה האמריקנית מורגן אורטגוס ביקרה בישראל ובלבנון לאחרונה בניסיון למצוא פתרון לסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, שאינה מתקדמת כמצופה בעיניי ישראל וארצות הברית.

בחיזבאללה הביעו תמיכה בעמדת הנשיא, ואמרו שיש לתמוך בצבא בכל האמצעים כדי שייאבק בישראל. לדברי ארגון הטרור, על המדינה לנקוט צעדים אחרים מאלה שנקטה בחודשים האחרונים.

במקביל, בלבנון דיווחו כי "הצבא נמצא בכוננות גבוהה ופורס תגבורת באזור הכפרים עיתרון ואל-חיאם שבדרום המדינה במסגרת חיזוק נוכחות - כדי להתמודד עם פלישות ישראליות". בנוסף, ברשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחו כי "הוקמו עמדות צבא בגבול עם ישראל לבקשת הנשיא ג'וזף עאון". מוקדם יותר, משרד הבריאות הלבנוני טען שעובד עירייה מת בעקבות פלישה של צה"ל לאזור.