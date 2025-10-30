כיכר השבת
הרגעים הדרמטיים בנוסיראת

כעת אפשר לספר: זו התקרית המבצעית שנהרג בה סהר ברוך הי"ד

לאחר השבתו וזיהויו של סהר ברוך הי"ד, ניתן לספר פרטים נוספים על המבצע הכושל של סיירת מטכ"ל לחילוצו | הלוחמים פרצו לבית אבל מחבלי חמאס השיבו אש, והצליחו בחסות יידוי רימונים לברוח עם גופתו | לאחר 755 בשבי, גופתו הושבה היום (חדשות) 

סהר ברוך הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)

לאחר הודעת משרד ראש הממשלה כי אחד משני החללים שזוהו במכון לרפואה משפטית הוא סהר ברוך הי"ד, הערב (חמישי) נחשפו עוד פרטים על נסיבות מותו הטראגיות והכואבות.

על פי הדיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש, ב-8/12/2023 התבצע מבצע חילוץ של סיירת מטכ״ל, במסגרתו כוח הלוחמים פרץ למבנה שבו הוחזק ברוך במחנה הפליטים נוסיראת במרכז הרצועה - ונלחם במחבלי חמאס, במטרה לחלצו.

כוח מסיירת מטכ"ל הגיע בצורה מוסווית וחשאית למבנה במרחב חאן יונס בו הוחזק סהר. אחד מהלוחמים בכוח שמתמחה בפעולות הנדסיות הניח מטען קטן בכניסה לבית שאכן פרץ את הדלת בו שהו המחבלים וסהר.

מחבלי החמאס הגיבו במהירות, פתחו באש, השליכו רימונים ופצעו מספר לוחמים, כולל אחד מהם שנפצע באורח קשה דבר שגרם לעיכוב הפעולה. מאוחר יותר התברר שגם סהר ברוך נהרג בחילופי האש ושוביו הצליחו לברוח עם גופתו שהוחזקה עד היום ברצועת עזה.

יממה לאחר המבצע הכושל, חמאס פרסם עצמו את דבר מותו של סהר, מבלי שישראל פרסמה דבר. הפרסום של חמאס אילץ את ישראל להודות בדבר המבצע.

על פי הדיווח, התחקיר שנעשה בסיירת מטכ״ל לא הצליח עד כה להגיע לאף מסקנה חד משמעית ממה נהרג סהר ז״ל - מאש כוחותינו או מאש חמאס. כך גם עודכנה משפחתו במהלך כל השנתיים האחרונות.

גורמי המקצוע ממתינים לבדיקה שתתבצע במכון לרפואה משפטית - שעשויים להביא מידע חדש על נסיבות המוות. אם יעלו פרטים חדשים, הדבר יתפרסם בהמשך.

כיכר השבת
