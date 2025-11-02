אחרי שהחשש לחייה של הפצ"רית התברר כעורבא פרח, נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא הערב (ראשון) לאזרחי המדינה להתנהג "באנושיות וברגישות".

״חדלו את ההאשמות והמתקפות ההדדיות!", פתח נשיא המדינה את הפוסט הקצר.

"מילים שיוצאות משליטה - מציתות אש מסוכנת ומסכנות חיים. כעת חיוני להנמיך את גובה הלהבות, לגלות אנושיות ורגישות", הוסיף הרצוג.

נשיא המדינה אמר כי "לצד ההקלה, השעות האחרונות מחייבות אותנו להפקת לקחים מיידית". לדבריו, "כחברה וכמדינה נצטרך עוד לחקור וללמוד הרבה על הימים האחרונים ועל הפרשה המטלטלת הזו, עם כל המשמעויות שנגזרות מכך.״

לאחר היעלמותה של הפצ"רית למספר שעות וחשש כבד שהתעורר לחייה, הערב היא אותרה כשיצרה קשר עם בעלה.

לאחר זמן קצר היא נפגשה עימו בחוף בהרצליה, כשהוא מלווה בכוחות המשטרה.

לפי הודעת המשטרה, הפצ"רית לא תשוב לביתה, אלא תעבור בדיקות רפואיות, בין היתר ככל הנראה - נפשיות, ולאחר מכן תגיע לחקירה בתחנת המשטרה.

כך או כך, הטלפון הסלולרי של יפעת תומר ירושלמי לא אותר בזירה ובניסיון לאכנו התברר כי הוא כבוי. ההערכה היא כי המשטרה תנסה לשים את ידיה על מכשיר הסלולר של הבכירה שייתכן כי הוא מכיל תוכן משמעותי לחקירת הדלפת הסרטון משדה תימן.