כיכר השבת
"להנמיך את הלהבות"

"אנושיות ורגישות" | כך הגיב הנשיא הרצוג לאירוע ההיעדרות של הפצ"רית החשודה

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב הערב לאירוע שעשה את הכותרות בישראל בשעות האחרונות - היעדרותה של הפצ"רית והחשש לחייה | ברקע מעשיה של תומר ירושלמי שפגעו לכאורה בביטחון המדינה, הנשיא ביקש לגלות "אנושיות ורגישות" (חדשות) 

הנשיא יצחק הרצוג בריאיון ל'כיכר השבת'

אחרי שהחשש לחייה של הפצ"רית התברר כעורבא פרח, קרא הערב (ראשון) לאזרחי המדינה להתנהג "באנושיות וברגישות".

״חדלו את ההאשמות והמתקפות ההדדיות!", פתח נשיא המדינה את הפוסט הקצר.

"מילים שיוצאות משליטה - מציתות אש מסוכנת ומסכנות חיים. כעת חיוני להנמיך את גובה הלהבות, לגלות אנושיות ורגישות", הוסיף הרצוג.

נשיא המדינה אמר כי "לצד ההקלה, השעות האחרונות מחייבות אותנו להפקת לקחים מיידית". לדבריו, "כחברה וכמדינה נצטרך עוד לחקור וללמוד הרבה על הימים האחרונים ועל הפרשה המטלטלת הזו, עם כל המשמעויות שנגזרות מכך.״

לאחר היעלמותה של הפצ"רית למספר שעות וחשש כבד שהתעורר לחייה, הערב היא אותרה כשיצרה קשר עם בעלה.

לאחר זמן קצר היא נפגשה עימו בחוף בהרצליה, כשהוא מלווה בכוחות המשטרה.

לפי הודעת המשטרה, הפצ"רית לא תשוב לביתה, אלא תעבור בדיקות רפואיות, בין היתר ככל הנראה - נפשיות, ולאחר מכן תגיע לחקירה בתחנת המשטרה.

כך או כך, הטלפון הסלולרי של יפעת תומר ירושלמי לא אותר בזירה ובניסיון לאכנו התברר כי הוא כבוי. ההערכה היא כי המשטרה תנסה לשים את ידיה על מכשיר הסלולר של הבכירה שייתכן כי הוא מכיל תוכן משמעותי לחקירת הדלפת הסרטון משדה תימן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר