עורכי הדין של הנאשמים בהתעללות בעציר בשגה תימן עודכנו כי העצור משדה תימן, שוטר חמאס שנעצר בעזה, מושא פרשת שדה תימן, שוחרר לעזה ב 13 באוקטובר 25, כחלק מהעסקה לשחרור חטופים. אז כזכור שוחררו 20 חטופים חיים, ובמקביל ישראל שחררה מאות עצורים ומחבלים, ביניהם גם מושא פרשת שדה תימן.

משמעות הגילוי החדש היא קריטית, שכן העד המרכזי והיחיד שיכול היה להעיד נגד הלוחמים אינו נמצא עוד בישראל. בעקבות זאת, עורך דינם של הלוחמים, עו"ד אפרים דמרי, דורש לבטל לאלתר את כתב האישום שהוגש נגד כל החיילים המעורבים.

בתגובה לגילוי, מסר עו"ד דמרי: "לקרא ולא להאמין. נודע לי לפני שעתיים שהמחבל הארור מפרשת שדה תימן, שהוא מחבל נוח'בה עם דם על הידיים, גורש מהארץ ביוזמת צה"ל. זאת למרות שהוא העד היחידי לכתב האישום שהוגש כנגד הלוחמים הגיבורים. מעבר לבושה בפעולת הגירוש, יש לבטל את כתב האישום במיידי".

סנגוריהם של הנאשמים מכוח 100 מסרו בעקבות שחרור המחבל: "חרפה. דינו של כתב האישום להתבטל. מהיום הראשון אמרנו לבית הדין שאם המחבל יובא לעדות - התיק יקרוס".