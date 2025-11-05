שיתוף פעולה פורה: תרגיל משותף בין חיל האוויר הישראלי לחיל האוויר היווני התקיים השבוע (שני) מעל שמי יוון. במסגרת התרגיל, שני חילות האוויר תרגלו תדלוק אווירי של עשרות מטוסי קרב יווניים.

בצה"ל מדגישים כי התרגיל הזה הוא חלק מתוכנית האימונים השנתית והוא משקף את שיתוף הפעולה האזורי המתמשך בין שתי המדינות.

בנוסף נאמר כי חיל האוויר הישראלי מקיים תרגיל תדלוק אווירי עם יוון באופן קבוע מספר פעמים בשנה. התרגיל דימה טיסה מבצעית ותדלוק מטוסי קרב למרחקים ארוכים, כאשר במשך מספר שעות, מטוסי הקרב הצטרפו יחד למטוסי התדלוק ותודלקו על ידי המטוסים כדי להמשיך במשימותיהם.

בסיום ההודעה נאמר כי "משימתה העיקרית של טייסת 120 המשתתפת בתרגיל, היא תדלוק לטיסות ארוכות טווח - המאפשרת למטוסי הקרב לשמש כ”זרוע ארוכה” למען מדינת ישראל".