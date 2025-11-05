חזרת חללים לישראל ( צילום: דובר צה"ל )

בשעה זו: ישראל קיבלה לידיה הערב (רביעי), באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה, כאשר משם הוא יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם רב צבאי.