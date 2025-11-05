בשעה זו: ישראל קיבלה לידיה הערב (רביעי), באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה, כאשר משם הוא יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם רב צבאי.
לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה.
במשרד רה"מ עדכנו כי "כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון".
בנוסף נאמר כי "הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס".
בהודעות כוחות הביטחון נכתב כי "חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".
מוקדם יותר עדכנו במערכת הביטחון כי "על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש בצפון הרצועה, בה יועבר לידו ארון של חטוף חלל".
בצה"ל הדגישו: "מבקשים לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים".
