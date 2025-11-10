כיכר השבת
הגרעין הרוסי במצרים?

מסר ממוסקבה: בכיר ביטחוני רוסי נחת במצרים עם משלחת הכוללת מדעני גרעין

מזכיר המועצה לביטחון לאומי של רוסיה, הגיע לקהיר בראש משלחת בכירה שכללה גם מדעני גרעין וגורמי ביטחון בכירים לביקור רשמי (חדשות צבא)

מזכיר המועצה לביטחון לאומי של רוסיה (צילום: Авторство: Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114990519)

מזכיר המועצה לביטחון לאומי של , סרגיי שויגו, נחת בבירת מצרים בראש משלחת רוסית בכירה ורחבה, לביקור עבודה רשמי שמטרתו להעמיק את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות.

המשלחת, שהורכבה ממומחים בכירים בתחומי הנשק, הגרעין והחלל, מסמלת את חשיבות השיחות האסטרטגיות הצפויות להתקיים עם הדרג המדיני והצבאי בקהיר.

שויגו, שנחשב לאחד מאנשיו הקרובים של הנשיא , צפוי להיפגש עם הנשיא המצרי עבד אל-פתאח א-סיסי, עם יועצת הביטחון הלאומי פאיזה אבו אל-נגא, ועם בכירים נוספים, בהם שר החוץ באדר עבדלאטי ושר ההגנה עבד אל-מגיד סקר.

המשלחת הרוסית כללה נציגים בכירים מתאגיד האנרגיה הגרעינית הממלכתי "רוסאטום", המעורב בהקמת תחנת הכוח הגרעינית באל-דבעה שבצפון מצרים , אחד ממיזמי הדגל של מוסקבה באפריקה.

על פי הודעת המועצה לביטחון הרוסית, השיחות יעסקו בקידום פרויקטים בתחומי האנרגיה, המסחר והחקלאות, וכן ביישום הסכמים קודמים ברמה הגבוהה ביותר, לרבות בתחום שיתוף הפעולה הצבאי והטכנולוגי.

הביקור, שמתקיים בעיצומם של מתחים בינלאומיים סביב המלחמות באוקראינה ובעזה, הוא גם ניסיון של מצרים לאזן בין קשריה עם רוסיה לבין יחסיה עם המערב ועם מדינות המפרץ. במוסקבה מצדם רואים בשיתוף הפעולה הגרעיני מנוף לחיזוק השפעתה של רוסיה באזור.

