ארה"ב שוקלת את הגליית המחבלים התקועים ברפיח לטורקיה, כך דיווח היום (שבת) ברשת CNN.

עמוק מתחת לחורבות רפיח, הרחק מעל פני השטח שבו מתנהלת כבר חודש הפסקת האש, ממשיכה לבעבע אחת הסוגיות הרגישות ביותר על שולחן המתווכים.

עשרות מחבלי חמאס, מפוצלים לתאים מנותקים ומנותקים ממפקדה, תקועים במערכת מנהרות מעבר לקו השליטה הישראלי וטרם נמצא פתרון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר במספר הזדמנויות שהוא אינו מתכוון לאפשר למחבלים לצאת מן המנהרות ולחזור לשטחי חמאס.

מנגד, חמאס הודיע שאנשיו לא ייכנעו ולא יפקידו את נשקם. על פי שני גורמים ישראלים ששוחחו עם CNN, הממשל האמריקני לוחץ לקדם פתרון, וג׳ארד קושנר העלה את הסוגיה בפני נתניהו בפגישותיו בירושלים בתחילת השבוע. לדבריהם, וושינגטון מעוניינת לסגור את מה שהיא מכנה "תיק רפיח" כדי לעבור לשלב הבא של ההסדר.

בשלב השני אמורים לקום מנגנוני ביטחון בינלאומיים, להתקדם עם תהליכי פירוז חמאס, כשלאחר מכן צפויות לצאת לפועל נסיגות ישראליות נוספות.

כל נדבך כזה דורש משא ומתן עם שורה של מדינות, והמחבלים שנותרו מתחת לאדמה הם עוד חלק בפאזל.

לפי הדיווח, מהלך אפשרי שנבחן כולל את העברת המחבלים למדינה שלישית, כששמה של טורקיה הוזכר כאופציה. אלא שהרעיון נותר על הנייר. בינתיים, לשכת ראש הממשלה פרסמה הכחשות לכל דיווח על שחרורם האפשרי של המחבלים. "לא הייתה התחייבות לשחרור מחבלים מרפיח", אמר גורם מדיני בכיר, ובהמשך הדגיש שלא גובש פתרון מוסכם.

אבל ייתכן שהבעיה תיפתר מאליה. עם מעט מאוד מזון ומים, המחבלים ניצבים מול בחירה כפויה: להיכנע או להילחם. מומחים בעזה מציינים שגם חמאס עצמו אינו יודע כמה מהם עדיין בחיים.

ההערכה היא כי כמה מהתקיפות האחרונות נגד כוחות צה״ל, בהם נפלו מספר לוחמים, השם ייקום דמם, מיוחסות לתאים מבודדים שככל הנראה פעלו ללא קשר לפיקוד חמאס, והובילו לתגובות צבאיות כבדות שאיימו על ההפסקה.

על רקע המבוי הסתום בין שלב א׳ לשלב ב׳ בהסדר, אף צד אינו זז. הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה כי אנשיה לא ייכנעו ולא "ימסרו את עצמם לאויב", כלשונה, וקראה למתווכים למצוא פתרון שישמור על ההפוגה.

בתוך שעות ספורות ביום רביעי דיווח צה״ל על שני מקרים שבהם כוחותיו פעלו לפירוק תשתיות תת-קרקעיות ופתחו באש לעבר ארבעה מחבלים שאותרו בשטח שבשליטתו. בצבא מדגישים כי הפעולות תואמות את תנאי ההסדרה שמאפשרים פגיעה בתשתיות בצד המזרחי של הקו הצהוב, למרות גינויים בעולם ובתקשורת הבינלאומית.

לפי התוכנית האמריקנית, ניתן יהיה לשקול חנינה למחבלים שיוותרו על נשקם, אולם נראה כי ארה"ב דוחפת לפתרון "בכל מחיר", במטרה למנוע פיצוץ בהסדר הקיים עם חמאס.