אבטחה על מתקנים יהודים בעולם, אילוסטרציה

אחרי הודעת המוסד אמש כי בזכות שיתוף פעולה עם שירותי המודיעין והאכיפה באירופה סוכלו לאחרונה תשתיות טרור שהקים חמאס במטרה להוציא לפועל פיגועים נגד יעדים ישראליים ויהודיים ברחבי היבשת, במערכת הביטחון מבהירים כי מדובר רק ב"קצה הקרחון" של הפעילות הענפה שמקיימים ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה בחו"ל.

על פי הדיווח של גילי כהן בכאן חדשות, גורמים ישראליים טוענים כי ישנן עשרות חוליות שמנסות לקדם פיגועים כנגד יעדים ישראלים ויהודים באירופה, באפריקה ובמקומות נוספים. חלק מהחוליות פועלות בהכוונת איראן וחלקן בידי ארגוני טרור, בהם חמאס. הפעילות המוגברת של חמאס לצבור נכסים ותשתיות טרור באירופה משכה את תשומת ליבם של הרשויות ביבשת, ומעלה חשש שארגון יוכל להפעיל אותם כדי לפגוע בישראלים וביהודים הרחק משטח מהארץ.

משטרת צרפת ( צילום: shutterstock )

בשנים האחרונות הרשויות האירופיות סיכלו פעולות של הארגון בכמה מדינות, וחשפו תשתיות טרור משמעותיות של חמאס בשטח אירופה.

במקביל למעצר החולייה באוסטריה, גם בגרמניה השכנה, נעצרו ביום כיפור 3 מחבלי חמאס שרכשו נשקים במטרה לבצע פיגועים נגד ישראלים או יהודים במדינה.

פעילות חמאס נרשמה גם במדינות סקנדינביה. ב-2024 הודיעו בישראל שסוכן של חמאס בשוודיה תיכנן להוציא לפועל פיגוע נגד השגרירות הישראלית במדינה. בדנמרק השכנה נחשף שפעיל חמאס הגיע למדינה כדי לאסוף מצבור נשק שהוסתר על ידי ארגון הטרור. גם בפולין, בולגריה והולנד אותרו מצבורי נשק של חמאס ונעצרו פעילים של ארגון הטרור.

בנוסף, לחמאס קשרים לגורמים "רכים" יותר בבריטניה, בצרפת ובאיטליה, שנועדו לסייע לו פוליטית, תעמולתית וכלכלית באירופה.

מפת מוקדי הפעילות העדכנית של תשתית חמאס שסוכלה

בדוח של מכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון שפורסם לפני כחודשיים וצוטט בN12 הובהר שקיים חשש שחמאס ייבחר להתמקד בפיגועים בחו"ל לאחר המלחמה.

"עם יכולותיו המבצעיות של חמאס בעזה שנמחקו כמעט לחלוטין, ובזמן שהארגון מחפש דרכים אחרות לבצע פיגועים - גורמים אירופיים וישראלים חוששים כי חמאס קיבל החלטה לעבור לזירה הגלובלית ולבצע פיגועים בחו"ל. צעד כזה יסמן סטייה משמעותית מדפוס הפעולה שהיה נהוג אצל הארגון עד היום", נכתב בדוח.

"ייתכן שמפקדי הזרוע הצבאית של חמאס ימצאו כי פיגועי טרור בינלאומיים שמבוצעים בידי תאים קטנים - הפועלים באופן עצמאי או בשיתוף פעולה עם גורמים איראניים וחיזבאללה - יהפכו לרכיב מרכזי יותר באסטרטגיית התקיפה של חמאס", נכתב בדוח.

מחבלי חמאס ( צילום: מהרשתות הערביות )

כזכור, המוסד הישראלי חשף אמש (רביעי) כי בתום חקירה ממושכת בהובלת המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובזכות שיתוף פעולה עם שירותי המודיעין והאכיפה באירופה - סוכלו לאחרונה תשתיות טרור שבנה חמאס במטרה לממש פיגועים נגד יעדים ישראלים ויהודים.

רשויות החוק והאכיפה באירופה, בין היתר, בגרמניה ובאוסטריה, ביצעו שורת מבצעי לוט"ר מורכבים בעקבותם נעצרו פעילי טרור ונחשפו מצבורי אמל"ח אשר נועדו לשמש את חוליות הטרור לפגיעה בחפים מפשע "ביום פקודה".

במבצע מיוחד של שירות הביטחון והמודיעין האוסטרי (DSN) בעיר וינה, בחודש ספטמבר האחרון, נחשף והוחרם מסתור נשק, ובו אקדחים ואמצעי חבלה.

בחקירה של המעורבים, התגלה כי האמצעים שהוסלקו במחבוא שנחשף שייכים לפעיל חמאס, מחמד נעים, בנו של בכיר הלשכה המדינית של חמאס-רצ"ע באסם נעים - גורם המקורב לח'ליל אלחיה, מנהיג חמאס ברצועה.

מחמד נעים

במסגרת החקירה, שחשפה את אחריותו של מחמד נעים בבניית תשתית הטרור בוינה, עלה מידע נוסף על אודות פגישה שהתקיימה בקטר בינו לבין אביו, באסם נעים בכיר הנהגת חמאס בחודש ספטמבר האחרון.

"הפגישה בין השניים בעיתוי זה מעידה על מעורבות אפשרית של הנהגת חמאס בקידום טרור באירופה תוך אישור לפעילי התנועה לקדם טרור ברשות ובסמכות. ההכחשות הגורפות של הנהגת התנועה בנושא יכולות אך להעיד על אובדן השליטה של ההנהגה בפעיליה הסוררים", נמסר ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד.

עוד נמסר כי החקירה של רשת הטרור של חמאס באירופה בוחנת בימים אלה מעורבות אפשרית של גורמי חמאס בתורכיה בקידום כוונות הפיגועים, שחלקם נחשפו. זאת לאור היותה של תורכיה זירת פעילות נוחה עבור פעילי חמאס בעבר ובהווה.

כחלק מהחקירה של גופי הביטחון והאכיפה באירופה, נעצר בנובמבר האחרון בגרמניה פעיל בולט בתשתית, ברהאן אלח'טיב, לאחר ששהה בתורכיה, ככל הנראה לאחר שסיים את פעילותו המבצעית על אדמת אירופה.

האמל״ח שנתפס

"השותפות של רשויות הביטחון והאכיפה באירופה במערכה הגלובלית נגד איום הטרור של חמאס משקפת את ההבנה הבינלאומית הגוברת בדבר האיום ההולך ומתעצם, ואת נחישותן לסכל כל פעילות טרור של חמאס על אדמתן. בנוסף, ניכרת הרחבת המאבק של רשויות החוק באירופה גם ברובד המשפטי-מדיני נגד פעילות ההסתה וההקצנה של חמאס והגופים הפועלים בשמה, בהם עמותות ומוסדות דת, המשמשים את חמאס לגיוס כספים וגיוס פעילי טרור, כפי שנעשה לאחרונה בגרמניה", נמסר בשם המוסד.

"המוסד, ביחד עם שותפיו בקהיליית המודיעין והביטחון בישראל ובעולם, מוביל מאמצים נרחבים לסיכול טרור נגד יעדים ישראלים, יהודים וחפים מפשע ברחבי הגלובוס. מאז טבח השבעה באוקטובר פועל ארגון הטרור חמאס ביתר שאת בבניית תשתיות וגיוס חוליות טרור באירופה וזירות נוספות, בדומה למשטר האיראני ושלוחיו. גם בימים אלה, המוסד ממשיך בפעילות נחושה לסיכול עשרות רבות של צירי פיגוע ברחבי העולם כחלק מאחריות המוסד לסיכול טרור בחו"ל ומחויבותו לביטחון והגנת ישראל".