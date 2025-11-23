תחקיר חדש שפורסם הבוקר (ראשון) על-ידי דורון קדוש ב'גלי צה"ל', מגלה כי במשך שנים הצטברו בידי ארגון הטרור חמאס פרטי מידע רגיש שהועלו לרשתות החברתיות בידי חיילי צה"ל, מידע שבסופו של דבר אפשר לארגון לגבש כוח נוח'בה מיומן, שהודרך כיצד להשבית טנקי מרכבה סימן 4 ואף להפעיל אותם.

במהלך בחינת מחדלי הטבח בשמחת תורה, נחשפה עובדה שהדהימה את גורמי הביטחון: מחבלים הצליחו לשתק טנקים במרחב עוטף עזה, ואף ניסו לקחת שליטה עליהם ולהסיעם לעזה.

ההפתעה הגדולה בצה"ל הייתה בשל היכרותם עם מנגנון סודי שבתוך הטנק, שמאפשר לנטרל אותו למשך זמן מסוים - ידע שהיה אמור להיות חסוי לחלוטין.

הפתרון לתעלומה התגלה רק בתחילת 2024, כשהכוחות הגיעו למתחם תת קרקעי גדול במרכז הרצועה - המכונה "הפנטגון" - שם התברר שהחמאס ליקט לאורך שנים חומר מפורט על המערכות של טנק המרכבה.

בנוסף, הארגון הצליח להניח יד על מידע בעל רגישות גבוהה ששימש אותו בבניית חלקים משמעותיים מתוכנית המתקפה.

את האוצר המודיעיני הזה חמאס דלה, כך מתברר, מהרשתות החברתיות - תיעודים של חיילים מבסיסי השריון, תמונות וסרטונים מאימונים בשיזפון, וכן קטעי הדרכה שפורסמו כביכול בתמימות. אלפי פרטי מידע קטנים חוברו יחד לכדי תמונה מלאה של יכולות הטנק ולמידה על דרכי ההפעלה שלו.

החומר שנאסף לא נשאר על הנייר. חמאס הקים מערך אימונים ייעודי, שבו מחבלי נוח'בה תרגלו הפעלת טנק על דגמים אמיתיים בגודל מלא ועל סימולטור מתקדם שנבנה עבורם. ההכשרה העניקה להם מיומנות שאפשרה להם לנסות לממש מהלך רחב היקף של השתלטות על טנקים ישראליים במהלך מתקפת הפתע.

מתחקירי צה"ל עולה שהתוכנית הייתה שאפתנית בהרבה: המטרה הייתה לקחת טנקים מהעוטף, להסיעם לרצועה ולהשתמש בהם נגד כוחות צה"ל. בפועל, למרות שהושבתו כלים, הארגון לא הצליח לבצע את ההשתלטות עצמה, מה שמנע תרחיש מסוכן הרבה יותר.

הפרשה מוסיפה נדבך נוסף להבנת עומק המחדל שהוביל לטבח שמחת תורה. בזמן שבישראל פירשו את אימוני חמאס כהצגה או ניסיון הרתעה, ברצועה התקיימה היערכות מעמיקה, מדויקת וממושכת למבצע רחב שלא נתפס בזמן על-ידי המודיעין.

חומרי התכנון שנתפסו אצל המחבלים ביום ההתקפה, לצד מסמכים שנמצאו בהמשך בתוך הרצועה, חשפו את רמת הפירוט ועומק הידע שעמדו לרשות הארגון, החל מהכרות מדויקת עם מוצבים, דרך טכניקות הפעלה של טנקים ועד לחולשות שונות במערך ההגנה.

כאמור, חלק ניכר מהידע הזה הגיע מהיעדר הקפדה על ביטחון מידע על ידי הלוחמים.