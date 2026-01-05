האסון יכול היה להימנע - זה מה שעולה מתחקיר שביצע עיתון ה'ניו יורק טיימס' שבחן את הזירה, תחקיר שמהווה כתב אישום חמור נגד הזוג הצרפתי שניהל את הבר וכנגדו נפתחה חקירה חמורה.

משטרת שווייץ פתחה בחקירה בחשד להריגה ברשלנות נגד ז'אק וג'סיקה מורטי, זוג צרפתי בעלי בר "לה קונסטליישן" בעיירה קראנס-מונטנה, בעקבות השריפה הקטלנית בליל השנה החדשה שבה נספו לפחות 40 בני אדם.

בנוסף, פתחה התביעה השוויצרית בחקירה לפציעה ברשלנות וגרימת שריפה ברשלנות. התביעה הדגישה כי בני הזוג נחשבים לחפים מפשע עד שיוכח אחרת.

על פי תחקיר של עיתון הניו יורק טיימס, האסון נגרם משילוב של כשלים בטיחותיים חמורים, בהם שימוש בחומרי בידוד דליקים האסורים לחשיפה וליקויי תכנון שהפכו את דרכי היציאה מהמבנה למלכודת.

החשד המרכזי שנבדק הוא כי השריפה פרצה בשעה 01:30 בלילה, לאחר שמלצרים הגישו בקבוקי יין שעליהם הותקנו זיקוקים ידניים.

הלהבות מהזיקוקים הציתו את תקרת המרתף, שהייתה מכוסה בקצף אקוסטי דליק מאוד מסוג פוליאוריטן.

מומחי בטיחות אש ציינו בתחקיר כי מדובר בחומר שעל פי התקן השווייצרי חייב להיות מכוסה בשכבה חסינה, וכי השימוש בו במצב גלוי הוביל להתפשטות מהירה וקטלנית של האש.

ניצולים שנכחו במקום תיארו דוחק כבד בגרם המדרגות הצר שהוביל אל מחוץ למרתף, שהיה נתיב המילוט המוכר היחיד עבור מרבית החוגגים.

בסרטון קשה במיוחד שפורסם ברשתות החברתיות, ומזכיר לנו כישראלים את אסון מירון הנורא, נראים עשרות בני אדם שוכבים על גרם המדרגות, האחד על השני, בעקבות הדוחק הרב שנוצר.

עדי ראייה דיווחו כי למרות קיומה של יציאת חירום נוספת ליד אזור השירותים, היא לא הייתה משולטת כראוי או מוכרת לקהל. חלק מהחוגגים נאלצו לנפץ חלונות זכוכית ולפרוץ דלתות מבחוץ בעזרת עוברי אורח כדי לחלץ לכודים מהקומה הבוערת.

בעלי המקום, בני הזוג ז'אק וג'סיקה מורטי, נחקרו בחשד לגרימת מוות ברשלנות וגרימת חבלה ברשלנות. ז'אק מורטי מסר בתגובה לכלי התקשורת המקומיים כי המקום עבר שלוש ביקורות בעשור האחרון וכי הוא משתף פעולה עם החקירה. "איננו יכולים לישון או לאכול; כולנו במצב נורא", הצהיר מורטי. מנגד, גורמים רשמיים במחוז ואלה ציינו כי הרשויות המקומיות לא דיווחו על ליקויי בטיחות, אך טרם התברר האם בוצעו הביקורות השנתיות הנדרשות על פי חוק במוסדות ציבוריים.

מומחים שהתראיינו לתחקיר השוו את האירוע לאסונות דומים שאירעו בעבר במועדונים בארצות הברית ובברזיל. אוליבייה בורנייה, מהנדס בטיחות אש שווייצרי, קבע כי האסון התרחש בשל כשל באכיפת הרגולציה הקיימת. ריצ'רד מאייר, מומחה לחקירת דליקות, הגדיר את האירוע כטרגדיה שניתן היה למנוע בנקל לו היו מיושמים לקחי העבר הנוגעים לשימוש בפירוטכניקה בתוך מבנים סגורים.