חוסל. הייתם עלי טבטבאי

יממה לאחר החיסול אתמול (ראשון) של מספר 2 בחיזבאללה והרמטכ"ל בפועל של ארגון הטרור, הייתם עלי טבטבאי, ובישראל נערכים לאפשרות שהארגון השיעי יגיב על ההתנקשות בפעולה צבאית משלו. במקביל, בצה"ל נערכים גם לצאת לפעולה יזומה קצרה בלבנון כדי להרתיע את חיזבאללה ולפגוע ביכולותיו.

בחיזבאללה לא איימו מפורשות על ישראל אחרי החיסול. בהודעה התגובה הרשמית של הארגון אתמול לתקיפה נכתב כי "טבטבאי חוסל בהגנה על לבנון ועמה עקב מתקפה ישראלית בוגדנית בדאחייה. הוא היה בין המנהיגים שהניחו את היסודות לכך שההתנגדות הזו תישאר חזקה ומכובדת. הלוחמים יישאו את דמו ויתקדמו באומץ לב כדי לסכל את כל הפרויקטים של האויב הציוני ונותנת החסות שלו, אמריקה". שנה חלפה מאז נחתם הסכם הפסקת האש בצפון, אך למרות שחלק מההסדר היה שארגון הטרור יפורק מנשקו - בין השאר בידי צבא לבנון - בפועל הדבר טרם בוצע. ההבנה בצה"ל היא שישראל מתקרבת למבחן הגדול ביותר שלה למדיניות ה"אפס הכלה" שקבעה בעקבות טבח 7 באוקטובר.

הכרזה על הלוויית הרמטכ"ל המחוסל ( צילום: חיזבאללה )

אפשרויות התגובה של חיזבאללה

לאחר הערכות מצב בצה״ל, בישראל מעריכים שקיימות מספר אפשרויות תגובה של חיזבאללה. בהתאם לכך, בצה"ל מבצעים הערכות מצב, מעלים כוננות ומגבים את מערך ההגנה האווירית, כשעל הפרק עומדות מספר אפשרויות

ירי של מטחי רקטות לעורף, בשל כך בצה״ל הוחלט על עיבוי והעלאת כוננות משמעותית במערך ההגנה האווירית בצפון. ניסיון חדירה או פשיטה - לשטח ישראל או למוצבים החודרים של צה״ל בלבנון. הפעלת החות׳ים למתווה טרור נגד ישראל. טבטבאי שחוסל היה קרוב מאוד לחות׳ים ובהחלט קיימת הערכה בצה״ל שהחות׳ים ינסו להגיב על החיסול. ללא תגובה - גם זו אפשרות קיימת.

במקביל, בצה״ל ממשיכים להיערך גם למה שמכנים ״סבב החלשה״ של חיזבאללה, ומתכוונים להמשיך בתקיפות האכיפה בלבנון נגד התעצמות ושיקום חיזבאללה.

הרמטכ"ל הבוקר בגבול הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

בתוך כך, דובר צה"ל מסר כי בשעות הבוקר המוקדמות החל היום תרגיל מטכ"לי בשם "מגן ועוז", שמטרתו לבחון ולשפר את מוכנות צה״ל למגוון תרחישים, תוך תרגול המפקדות. בהנחיית הרמטכ"ל זמיר, התרגיל נפתח בבוחן רמטכ"ל במתכונת פתע לבדיקת מוכנות אוגדה 210 - זו שחולשת על קו המגע עם סוריה ועל המוצבים החודרים בגולן הסורי - לאירוע מתפרץ.

התרגיל יימשך ביומים הקרובים, ובמהלכו יתורגלו תהליכי הערכת מצב וקבלת החלטות בכלל הדרגים, הפעלת כוננויות וניהול הכוחות בזירת המלחמה. בצה"ל הדגישו כי אין חשש לאירוע ביטחוני, וכי במהלך התרגיל תורגש תנועת כוחות ערה במרחב הגולן והעמקים, יישמעו קולות נפץ במרחב ותורגש תנועת כלי טיס במרחב ואמצעים מוטסים נוספים.

"התרגיל מתקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים תוך תרגול והטמעת התוכניות המבצעיות של צה"ל", אמרו בצבא. "תרגיל זה נקבע מראש כחלק מתוכנית התרגילים השנתית של צה"ל לשנת 2025".

גבול ישראל - לבנון ( צילום: אייל מרוגלין - פלאש 90 )

כפי שהבאנו אמש, מזכ"ל ארגון הטרור, נעים קאסם, נמצא במלכוד. תגובה נגד ישראל מתוך לבנון, בלי תיאום עם המדינה, תוביל מהלך ישראלי נרחב - בזמן שהארגון עדיין לא בשיאו כוחו והביקורת עליו עדיין נשמעת היטב.

מאידך, חוסר תגובה מצד חיזבאללה תתפרש כאור ירוק לישראל להמשיך בחיסולים, כולל המשך תקיפות בביירות. במצב הזה אחת האופציות היא תגובה נגד יעדים ישראליים בחו"ל, כפי שחיזבאללה עשה אחרי חיסולו של עימאד מורנייה.

הפרשן הלבנוני ח'ליל נסראללה המקורב לחיזבאללה, אמר הלילה בריאיון לערוץ אל-מיאדין הלבנוני: "אני סבור שכל העיניים נשואות למה שחיזבאללה יאמר וזה כולל המון חישובים. ההקשר האזורי שאי אפשר להתעלם ממנו, החזית הפנימית ששם עמדת חיזבאללה היום חזקה יותר מול יריביו ועניין התגובה הצבאית - אם בכלל".

לדבריו, ההחלטה של חיזבאללה כיצד לפעול "תיגזר משאלה מרכזית: עד כמה חיזבאללה הספיק לשקם? אם הארגון עדיין במהלך שיקום, אני מוציא מכלל אפשרות תגובה גדולה וברורה כמו בעבר".

"סוג התגובה, הצורה והעוצמה - אלו דברים שנבחנים בזהירות", הוסיף נסראללה. תגובות חיזבאללה לחיסולים שישראל ביצעה בלבנון במלחמה לא הרתיעו את ישראל, היא ספגה אותן. גם כשחיזבאללה ניסה ליצור איזון מסוים, ישראל הסתכלה לזה", הודה ח'לי לנסראללה.

הוא הדגיש כי "בסופו של דבר, ישראל רואה עצמה במלחמה פתוחה. לכן, אם חיזבאללה רוצה תגובה שבאמת תיצור כללי משחק חדשים, עליה להיות בעלת אפקט ממשי וזה דורש חישובים מורכבים מאוד. חיזבאללה לא מחויב כרגע להגיב. הוא לא הבטיח תגובה ולא התחייב למשהו. אנחנו נמצאים בשלב חדש", סיכם.