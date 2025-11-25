ברקע העברת ארונו של החלל החטוף לישראל, הבוקר (שלישי) התרחש אירוע ביטחוני ברצועת עזה, כאשר מחבלים נצפו מסתובבים חופשי אזור רפיח.

מיד עם קבלת הדיווח כוחות צה"ל זיהו מוקדם יותר היום את מחבלים, שיתכן ויצאו מהמנהרה שבה מתבצרים גם בשעה זו עשרות מחבלים, וכעת הכוחות סורקים את המרחב במצוד אחרי המחבלים.

נזכיר כי אמש, רוצחי חמאס שוב התגרו את בכוחות צה"ל, בגזרת הקו הצהוב ברצועה, ודובר צה"ל עדכן כי חוסלו שני מחבלים.

על פי ההודעה כוחות צוות הקרב של חטיבה 188, זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל, הפועלים בצפון הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

באירוע נוסף במרחב, כוחות צוות הקרב של חטיבת כרמלי (2), זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל, הפועלים במרחב באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו בירי וחיסלו שניים ממחבלי חמאס במטרה להסיר את האיום הברור נגד הכוחות.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".