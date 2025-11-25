בזמן שבישראל דוחפים להחלפת שלטון הטרור ברצועה, חמאס ממשיך לבסס את שלטונו בעזה, ומתעלם מהקביעה שעליו להתפרק מנשקו. הערב (שלישי) דווח כי בדיון בקבינט ביום חמישי האחרון מערכת הביטחון הזהירה את הדרג המדיני כי חמאס מתעצם ומשקם את יכולותיו - וחוזר לשליטה כמעט מלאה ברצועה.

על פי הדיווח של מוריה אסרף בחדשות 13, לשרים הוצג, בין היתר, כי 13 עיריות מתוך 25 חזרו לפעילות מלאה; בנוסף, שוטרים ומחסומים נפרסו שוב, וכן חמאס מתקן תשתיות משמעותיות ומשקם את התודעה שלו בקרב הציבור בעזה.

בכירים בצה"ל שצוטטו בדיווח אמרו כי "אי אפשר להתעלם מזה שחמאס מתעצם ומשקם את יכולותיו ברצועה. ישראל צריכה לבנות תוכנית מבצעית עצמאית לפירוז הרצועה - כי התוכנית האמריקנית לא נותנת לכך מענה".

עוד דווח כי בסיכום הדיון בקבינט נכתב כי על מערכת הביטחון להכין תוכנית צבאית אופרטיבית למקרה שתוכנית טראמפ עם כוח השלום הבינלאומי תקרוס, וההערכה בצה"ל כי הפעלת תוכנית שכזו היא רק "עניין של זמן".

במקביל, הערב דובר צה"ל עדכן כי "כוחות צוות הקרב החטיבתי 188, זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בצפון הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום".

מוקדם יותר דובר צה"ל עדכן כי כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל ממשיכים לפעול במרחב מזרח רפיח. "במהלך סריקות במרחב, זוהו חמישה מחבלים חמושים שחוסלו לפני זמן קצר ככל הנראה מדובר במחבלים אשר יצאו מתוואי תת-קרקעי במזרח רפיח", נמסר.