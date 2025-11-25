כיכר השבת
"עניין של זמן"

האזהרה החמורה של צה"ל לדרג המדיני: "חמאס חוזר לשליטה כמעט מלאה ברצועה"

הפסקת האש בעזה מאפשרת לחמאס להשתלט בחזרה על השלטון ברצועה למרות מאמצי ישראל בעניין | בדיון הקבינט מערכת הביטחון הזהירה את הדרג המדיני כי חמאס מתעצם ומשקם את יכולותיו - וחוזר לשליטה כמעט מלאה ברצועה | בכירים בצה"ל אומרים כי "ישראל צריכה לבנות תוכנית מבצעית עצמאית לפירוז הרצועה - התוכנית האמריקנית לא נותנת לכך מענה" (צבא)

מחבלי חמאס (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

בזמן שבישראל דוחפים להחלפת שלטון הטרור ברצועה, ממשיך לבסס את שלטונו ב, ומתעלם מהקביעה שעליו להתפרק מנשקו. הערב (שלישי) דווח כי בדיון בקבינט ביום חמישי האחרון מערכת הביטחון הזהירה את הדרג המדיני כי חמאס מתעצם ומשקם את יכולותיו - וחוזר לשליטה כמעט מלאה ברצועה.

על פי הדיווח של מוריה אסרף בחדשות 13, לשרים הוצג, בין היתר, כי 13 עיריות מתוך 25 חזרו לפעילות מלאה; בנוסף, שוטרים ומחסומים נפרסו שוב, וכן חמאס מתקן תשתיות משמעותיות ומשקם את התודעה שלו בקרב הציבור בעזה.

בכירים ב שצוטטו בדיווח אמרו כי "אי אפשר להתעלם מזה שחמאס מתעצם ומשקם את יכולותיו ברצועה. ישראל צריכה לבנות תוכנית מבצעית עצמאית לפירוז הרצועה - כי התוכנית האמריקנית לא נותנת לכך מענה".

עוד דווח כי בסיכום הדיון בקבינט נכתב כי על מערכת הביטחון להכין תוכנית צבאית אופרטיבית למקרה שתוכנית טראמפ עם כוח השלום הבינלאומי תקרוס, וההערכה בצה"ל כי הפעלת תוכנית שכזו היא רק "עניין של זמן".

במקביל, הערב דובר צה"ל עדכן כי "כוחות צוות הקרב החטיבתי 188, זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בצפון הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום".

מוקדם יותר דובר צה"ל עדכן כי כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל ממשיכים לפעול במרחב מזרח רפיח. "במהלך סריקות במרחב, זוהו חמישה מחבלים חמושים שחוסלו לפני זמן קצר ככל הנראה מדובר במחבלים אשר יצאו מתוואי תת-קרקעי במזרח רפיח", נמסר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר