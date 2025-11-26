פעילות אוגדה 252 בצפון רצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

אוגדה 252, אוגדת המילואים של פיקוד הדרום, החלה לפעול לפני למעלה מחודש בגזרת צפון רצועת עזה, והיא אמונה על שמירת המתווה הביטחוני באזור.

במסגרת פעילות האוגדה בחודש האחרון, כוחות האוגדה משמידים תשתיות טרור בעל ובתת קרקע ומחסלים על בסיס יום יומי מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב, הפרו את הסכם הפסקת האש והיוו איום על כוחותינו.

פעילות אוגדה 252 בצפון רצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות אוגדה 252 בצפון רצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך החודש האחרון, כוחות האוגדה חיסלו כ-25 מחבלים. מול משבר הצפות: אייפון 17 פרו מקס מצופה זהב ויהלומים נכנס לרצועה דני שפיץ | 09:22 בנוסף, במהלך סריקות במרחב הקו הצהוב אותרו אמצעי לחימה ביניהם רימונים, משגרים, תחמושת מסוגים שונים, פצצות מרגמה ועוד.

פעילות אוגדה 252 בצפון רצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות אוגדה 252 בצפון רצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי לחימה שאותרו על ידי הכוחות ( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי לחימה שאותרו על ידי הכוחות ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל מזכירים כי הקו הצהוב מהווה מרחב ממנו שולטים הכוחות על שטחים ברצועה על מנת לפעול למניעת התעצמות חמאס.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

אמצעי לחימה שאותרו על ידי הכוחות ( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי לחימה שאותרו על ידי הכוחות ( צילום: דובר צה"ל )

אמצעי לחימה שאותרו על ידי הכוחות ( צילום: דובר צה"ל )