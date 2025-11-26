אוגדה 252, אוגדת המילואים של פיקוד הדרום, החלה לפעול לפני למעלה מחודש בגזרת צפון רצועת עזה, והיא אמונה על שמירת המתווה הביטחוני באזור.
במסגרת פעילות האוגדה בחודש האחרון, כוחות האוגדה משמידים תשתיות טרור בעל ובתת קרקע ומחסלים על בסיס יום יומי מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב, הפרו את הסכם הפסקת האש והיוו איום על כוחותינו.
במהלך החודש האחרון, כוחות האוגדה חיסלו כ-25 מחבלים.
בנוסף, במהלך סריקות במרחב הקו הצהוב אותרו אמצעי לחימה ביניהם רימונים, משגרים, תחמושת מסוגים שונים, פצצות מרגמה ועוד.
בצה"ל מזכירים כי הקו הצהוב מהווה מרחב ממנו שולטים הכוחות על שטחים ברצועה על מנת לפעול למניעת התעצמות חמאס.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
