'רפיח הירוקה': עיר חדשה תוקם לעזתים מתנגדי חמאס בשטח בשליטה ישראלית

בצה"ל החלו לפנות הריסות בתוך אזור  הרצועה בשטח שבשליטה ישראלית כדי להקים עיר, עבור תושבי עזה שאינם חמאס | השם החדש: "רפיח הירוקה" | הפרטים המלאים (צבא)

פעילות כוחות צה"ל בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)

בזמן העימות בין הרמטכ"ל לשר הביטחון ב ממשיכים כרגיל, ובמהלך הימים האחרונים החלו בעבודות לפיתוח עיר חדשה לתושבי במזרח רפיח, כך פורסם הערב (רביעי) ב24!.

על פי הדיווח של העיתונאי עמיאל ירחי, בצה"ל החליטו להקים את העיר שזכתבה לכינוי "רפיח הירוקה" בה יכנסו עזתים שאינם תומכי , כאשר ההכנות בשטח החלו ויתעצמו משמעותית במהלך השבוע הבא

הבוקר (רביעי) דיווחנו כי, תצפיות של כוחות צה״ל זיהו שישה מחבלים נוספים אשר ככל הנראה יצאו מתוואי תת-קרקעי במרחב רפיח.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח תקף את המחבלים בזמן שניסו להימלט, בצה"ל טענו: "זוהתה פגיעה. - הכוחות ממשיכים בסריקות במרחב".

נזכיר כי גם לאחר החתימה על ההסכם להפסקת האש, כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל ממשיכים לפעול במרחב מזרח רפיח, כוחות נוספים של פיקוד הדרום פרוסים במקומו נוספים מרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

כפי שדווח אתמול, חמישה מחבלים ניסו להימלט מתחת לאדמה וחוסלו על ידי כוחות הביטחון, ובסוף השבוע האחרון נמלטו 17 מחבלים מהמנהרה: 11 חוסלו, 6 נעצרו והועברו לחקירה.

1
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל

