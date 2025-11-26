בזמן העימות בין הרמטכ"ל לשר הביטחון בצה"ל ממשיכים כרגיל, ובמהלך הימים האחרונים החלו בעבודות לפיתוח עיר חדשה לתושבי עזה במזרח רפיח, כך פורסם הערב (רביעי) ב24!.

על פי הדיווח של העיתונאי עמיאל ירחי, בצה"ל החליטו להקים את העיר שזכתבה לכינוי "רפיח הירוקה" בה יכנסו עזתים שאינם תומכי ארגון הטרור חמאס, כאשר ההכנות בשטח החלו ויתעצמו משמעותית במהלך השבוע הבא

הבוקר (רביעי) דיווחנו כי, תצפיות של כוחות צה״ל זיהו שישה מחבלים נוספים אשר ככל הנראה יצאו מתוואי תת-קרקעי במרחב רפיח.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח תקף את המחבלים בזמן שניסו להימלט, בצה"ל טענו: "זוהתה פגיעה. - הכוחות ממשיכים בסריקות במרחב".

נזכיר כי גם לאחר החתימה על ההסכם להפסקת האש, כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל ממשיכים לפעול במרחב מזרח רפיח, כוחות נוספים של פיקוד הדרום פרוסים במקומו נוספים מרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

כפי שדווח אתמול, חמישה מחבלים ניסו להימלט מתחת לאדמה וחוסלו על ידי כוחות הביטחון, ובסוף השבוע האחרון נמלטו 17 מחבלים מהמנהרה: 11 חוסלו, 6 נעצרו והועברו לחקירה.