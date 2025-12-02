צה"ל אטם את משרדי הארגון 'UAWC' ברמאללה ובחברון | תיעוד

פעילות כוחות צה"ל בסניף הארגון בחברון שבחטיבת יהודה ( צילום: דובר צה"ל )

לוחמי צה"ל מחטיבות בנימין ויהודה, לצד קציני המנהל האזרחי פעלו אתמול (שני) במבני הסניפים של הארגון המקומי "אגודת הוועדות החקלאיות - UAWC" שברמאללה וחברון.

במהלך הפעילות, הכוחות החרימו חומרי הסתה, עצרו שמונה מבוקשים ו-14 חשודים נוספים אשר זומנו לחקירות.

דובר צה"ל מציין כי הארגון, שמציג עצמו כמסייע לחקלאות, משמש בפועל כזרוע ארגונית של ארגון הטרור חז״ע ופועלת לקידום הסתה לטרור, גיוס והזרמת כספים למימון פעילויות טרור תחת הארגון.

חלק מבכירי הארגון, לקחו בעבר חלק פעיל בפיגועי טרור והתבטאו באופן פומבי בתמיכה בטרור. בנוסף, בשנת 2021 הארגון הוכרז כארגון טרור המשתף פעולה עם חז"ע ולכן הוצא מהחוק.

