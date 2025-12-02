כיכר השבת
שמונה מבוקשים נעצרו

צה"ל אטם את משרדי הארגון 'UAWC' ברמאללה ובחברון | תיעוד

כוחות צה"ל החרימו ציוד ואטמו את סניפי הארגון הפלסטיני 'UAWC' המזוהה עם ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין' בפעילות מבצעית ברמאללה ובחברון | תיעוד (צבא)

פעילות כוחות צה"ל בסניף הארגון בחברון שבחטיבת יהודה (צילום: דובר צה"ל)

לוחמי מחטיבות בנימין ויהודה, לצד קציני המנהל האזרחי פעלו אתמול (שני) במבני הסניפים של הארגון המקומי "אגודת הוועדות החקלאיות - UAWC" שברמאללה וחברון.

במהלך הפעילות, הכוחות החרימו חומרי הסתה, עצרו שמונה מבוקשים ו-14 חשודים נוספים אשר זומנו לחקירות.

פעילות כוחות צה"ל בסניפי הארגון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בסניפי הארגון (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, הכוחות החרימו ציוד וכספי בשווי של כ-700 אלף ש"ח, במסגרת המאמץ לסיכול מימון טרור.

לאחר מכן, הכוחות ביצעו אטימה מלאה של הדלתות הראשיות במבני הסניף של הארגון, אשר מזוהה עם ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'.

פעילות כוחות צה"ל בסניפי הארגון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בסניפי הארגון (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מציין כי הארגון, שמציג עצמו כמסייע לחקלאות, משמש בפועל כזרוע ארגונית של ארגון הטרור חז״ע ופועלת לקידום הסתה לטרור, גיוס והזרמת כספים למימון פעילויות טרור תחת הארגון.

חלק מבכירי הארגון, לקחו בעבר חלק פעיל בפיגועי טרור והתבטאו באופן פומבי בתמיכה בטרור. בנוסף, בשנת 2021 הארגון הוכרז כארגון טרור המשתף פעולה עם חז"ע ולכן הוצא מהחוק.

פעילות כוחות צה"ל בסניפי הארגון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בסניפי הארגון (צילום: דובר צה"ל)

1
עושים צחוק, אוטמים לערבים דלת, והם מבוקר ועד ערב בבניה וריתוכים, היה עדיף שתשמידו את הבניין וזהו.
יהודי

