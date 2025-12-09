כיכר השבת
לבנון: חיל האוויר תקף מתחם הכשרות ואימונים של יחידת 'כוח רדואן'

סמוך לחצות לילה, צה"ל תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | בין המטרות: מתחם הכשרות ואימונים של יחידת 'כוח רדואן' ומבנים צבאיים (צבא וביטחון)

תקיפה בלבנון. בחודש שעבר (צילום: לפי סעיף 27א)

תקף הלילה (בין שני לשלישי), בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תשתיות של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום .

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מתחם הכשרות ואימונים אשר שימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

במערכת הביטחון הסבירו כי: "כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים".

כמו כן, צה"ל תקף מבנים צבאיים ואתר שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר: "המטרות שהותקפו וקיום האימונים הצבאיים לקראת פעילות נגד מדינת ישראל מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

