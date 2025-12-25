הבוקר (חמישי) הותר לפרסום כי במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ויאחב״ל להב 433 במשטרת ישראל, נעצר אזרח ישראלי, ודים קופריאנוב, כבן 40, תושב ראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראנים.

בשב"כ ציינו כי קופריאנוב נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, במסגרת קשריו עם גורמים איראניים, התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה.

חקירתו בשב״כ ובמשטרה העלתה כי, במהלך החודשיים האחרונים, התבקש קופריאנוב לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בתוך כך, העביר לבקשת מפעיליו צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.

בתום חקירתו, יוגש היום (חמישי) כנגד קופריאנוב, כתב אישום לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.

בהודעה משותפת שנמסרה הבוקר נאמר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם.

"גופי הביטחון ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה עם כל המעורבים בפעילות זו".