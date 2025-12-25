כיכר השבת
הותר לפרסום

נעצר חשוד שביצע משימות ריגול עבור איראן וצילם את ביתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט

שב"כ ומשטרה עצרו חשוד ישראלי, תושב ראשון לציון, שעבד עבור המודיעין האיראני ובין היתר צילם סמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ברעננה | החשוד התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה בתמורה לסכומי כסף שונים| בנט הגיב: "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי" (חדשות)

רה"מ לשעבר בנט (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

הבוקר (חמישי) הותר לפרסום כי במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ויאחב״ל להב 433 במשטרת ישראל, נעצר אזרח ישראלי, ודים קופריאנוב, כבן 40, תושב ראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראנים.

בשב"כ ציינו כי קופריאנוב נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, , במסגרת קשריו עם גורמים איראניים, התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה.

חקירתו בשב״כ ובמשטרה העלתה כי, במהלך החודשיים האחרונים, התבקש קופריאנוב לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בתוך כך, העביר לבקשת מפעיליו צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.

בתום חקירתו, יוגש היום (חמישי) כנגד קופריאנוב, כתב אישום לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.

בהודעה משותפת שנמסרה הבוקר נאמר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם.

"גופי הביטחון ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה עם כל המעורבים בפעילות זו".

1
בנט עושה השבת קידוש גדול.
אלי זעירא

