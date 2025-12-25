כיכר השבת
נתניהו דרש - וזמיר הורה לצה"ל להשתמש בשם "מלחמת התקומה" 

בעקבות דרישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל אייל זמיר הורה לאלופי המטכ"ל לעשות מעתה שימוש רק בשם "מלחמת התקומה" באירועים רשמיים | ההוראה לא בהכרח תחייב קצינים זוטרים יותר, או בדרגים טקטיים להשתמש בשם (צבא ובטחון)

המכתב של זמיר

בעקבות דרישתו של ראש הממשלה , הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה לאלופי המטכ"ל לעשות מעתה שימוש רק בשם "מלחמת התקומה" באירועים רשמיים.

ההוראה לא בהכרח תחייב קצינים זוטרים יותר, או בדרגים טקטיים להשתמש בשם - אך כן תהיה תקפה בטקסים, מסמכים או אירועים רשמיים.

את הצעתו לשינוי שם המלחמה שהחלה בשבעה באוקטובר, העלה נתניהו לראשונה בישיבת האבל המיוחדת שהתקיימה ב-7 באוקטובר 2024, לציון שנה לטבח. השם "חרבות ברזל" ניתן למלחמה בתחילתה, וכבר בחודש דצמבר 2023 רצה נתניהו לבחור לה שם אחר.

לפני כחודשיים הממשלה אישרה את שינוי שם המלחמה ל"מלחמת התקומה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אז בפתח ישיבת הממשלה: "קמנו בתנופה על רגלינו, והשבנו מלחמה-שערה לאויבינו. הסרנו מעלינו את האיום הקיומי של הציר האיראני. ביססנו את מפעל התקומה הלאומי בארץ ישראל, במדינתנו החזקה והפורחת. זוהי מלחמת התקומה של עמנו, כהמשך ישיר למלחמת העצמאות".

1
קשקשן, חושב שאם ישתמש במילים מפוצצות העם יסלח לו על המחדל העצום שלו. הוא נרדם בשמירה, הכניס כסף, דלק וחומרי בנייה במשך שנים לחמאס, ידע את מצבו של צה"ל ערב המלחמה והיה שותף לדעת ה"אלופים" שחמאס מורתע וגם כשפרצה המלחמה, במקום לסגור להם מים, חשמל ודלק ולחנוק אותם עם מצור כבד עד שיוציאו את אחרון החטופים
שייקה
גנבת לי את המילים ...רק להוסיף שיהודים נהרגים והוא משחק בשמות כזה שם או כזה שם העיקר שישמע שיש פה מלחמת קיום והוא מציל את עם ישראל ...אחרי ההפקרות , בדיוק מה שאמר החזון איש זצ"ל לאותו איש
חי

