תאונה מבצעית: לוחם בחטיבת גולני נפצע באורח קשה בדרום רצועת עזה

לוחם מחטיבת גולני נפצע באורח קשה כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום רצועת עזה | מחבל שחצה את הקו הצהוב והיווה איום - חוסל (צבא)

פעילות כוחות צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל )

לוחם מגדוד 13, חטיבת גולני, נפצע באורח קשה אתמול (שני), כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום רצועת .

בדובר עדכנו כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

צה"ל ושב"כ מסרו אתמול כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף את המחבל במטרה להסיר את האיום.

בהודעה משותפת נאמר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, אמש עדכן דובר צה"ל כי צוער מגדוד ׳גפן׳ בבית הספר לקצינים, נפצע באורח קשה כתוצאה מתאונת אימונים בבסיס בצפון הארץ. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

