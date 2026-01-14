כיכר השבת
"משגרים ישנים"

כוחות צה"ל איתרו שני משגרי רקטות בצפון ובדרום רצועת עזה

במהלך פעילות להשמדת תשתיות טרור בצפון רצועת עזה, איתרו כוחות צה"ל משגר טעון עם רקטה מכוונת לשטח מדינת ישראל |במקביל, בדרום הרצועה, הכוחות איתרו משגר בעל מספר קני שיגור ורקטה שהונחה לצד המשגר (צבא)

המשגר והרקטה שאותרו בדרום רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל ממשיכים להשמיד תשתיות טרור במרחב הקו הצהוב בצפון ובדרום רצועת .

אתמול (שלישי), במהלך פעילות של כוחות החטיבה הצפונית להשמדת תשתיות טרור בצפון הרצועה, הכוחות איתרו משגר טעון עם רקטה מכוונת לשטח מדינת ישראל.

בפעילות נוספת של כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 בדרום הרצועה, הכוחות איתרו משגר בעל מספר קני שיגור ורקטה שהונחה לצד המשגר. המשגר והרקטה הושמדו על ידי הכוחות.

המשגר והרקטה שאותרו בדרום רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

במערכת הביטחון מעריכים כי ככל הנראה מדובר במשגרים ישנים שמוקמו במרחב לפני כניסת הפסקת האש לתוקף.

דובר מציין כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

