בימים הקרובים צפויה להגיע למזרח הים התיכון נושאת המטוסים האמריקנית, USS Abraham Lincoln. מדובר בחיזוק משמעותי ליכולות הצבאיות האמריקניות באזור, ולפי הדיווחים בארה"ב לצידה עשויים להגיע גם מטוסי תקיפה וספינות קרב - שיספקו לנשיא טראמפ הגנה מעובה על נכסים אמריקנים באזור וסל כלים גדול יותר במקרה שיחליט לתקוף באיראן.

היכולות של נושאת המטוסים נושאת המטוסים USS Abraham Lincoln היא נושאת מטוסים גרעינית מסדרת נימיץ, ואחד הכלים המרכזיים להקרנת העוצמה הצבאית של ארצות הברית ברחבי העולם. הספינה קרויה על שמו של הנשיא ה-16 של ארה"ב והיא השנייה בצי האמריקני הנושאת את שמו. היא משמשת כבסיס חיל אוויר נייד, ומאפשרת לארה"ב לבצע פעילות אווירית באזורים מרוחקים ללא תלות בבסיסים יבשתיים. הספינה מונעת באנרגיה גרעינית על ידי שני כורים גרעיניים, המאפשרים לה לפעול למשך 20-25 שנה ללא צורך בתדלוק. תזוזתה המלאה היא כ-100,000 טון, והיא יכולה להפליג במהירות של למעלה מ-30 קשרים (כ-56 קמ"ש). הנשיא שבכה בכותל הקפיא את השגרירות: הסערה שמטלטלת את ספינת הידידות יהודה גליקמן | 17:42 האיראנים זועמים על טראמפ: "הוא צהוב מבפנים כמו שהוא מבחוץ" | התרחישים האפשריים - והעדויות ישראל גראדווהל | 17:44 >> למגזין המלא - לחצו כאן אורכה כ-330 מטר - יותר משלושה מגרשי כדורגל. שטח סיפון הטיסה שלה משתרע על פני כ-18 דונם, מה שהופך אותה לאחד מכלי המלחמה הגדולים ביותר בעולם. היא נכנסה לפעילות ב-1989, והיא השתתפה בעשורים של פעילות צבאית בשירות ארה"ב. לנושאת המטוסים יש מורשת ארוכה של פעילות במזרח התיכון, כולל משימות התקפה ואיסוף במלחמת המפרץ ב־1991. כ־12 שנים לאחר מכן, היא גם נטלה חלק בפעילות במסגרת הפלישה האמריקאית לעיראק. נושאת המטוסים לינקולן הייתה עד כה בים סין הדרומי עם קבוצת הקרב שלה, כגורם מרתיע מול סין על רקע המתיחות עם טייוואן.

משנע כוחות עצומים. נושאת המטוסים לינקולן בתעלת סואץ (ארכיון) ( צילום: צבא ארה"ב )

מה יש בספינה?

על סיפונה של נושאת המטוסים חיים כ-5,500 חיילים, קצינים, עובדים ואנשי צוות. “חיים", זו המילה המתאימה, לא משרתים. כשנושאת המטוסים יוצאת מהנמל היא תחזור הביתה רק כעבור חודשים ארוכים ולכן, על נושאת המטוסים יש הכל.

הכל זה אומר: סופרמרקט, חנויות מגוונות, סניף דואר עם מיקוד מיוחד, ספרייה, בית-חולים, חדרי כושר, אולמות הצגות וקולנוע, בתי תפילה, מכבסות, מספרות, מערכת רדיו ועיתון ואפילו כיבוי אש ובית סוהר. למעשה, קיימים כמעט כל הדברים הנחוצים לקיום חיי שגרה. “עיר צפה" מכנים את הנושאות וזו אינה קלישאה.

והנה מעט עובדות על הספינה: מדי יום מוגשות על הספינה מעל 20,000 ארוחות, נאפים כ-600–800 כיכרות לחם ונצרכות כ-13,000 פחיות שתייה. וזה לא הכל: 600 גלוני חלב נצרכים בה מדי יום, 280 קילו המבורגר נצרכים מדי יום, 80 קילו ביצים נצרכים מדי יום, כ-360 קילו ירקות וכ-400 קילו פירות נצרכים מדי יום. 2.4 טון של כביסה מתכבס מדי יום, ובכל יום נערכים במספרות שבספינה 250 תספורות.

ואפילו יהדות יש על הספינה. בשנה שעברה פורסם תיעוד מפעים של סוכה קטנטנה שנבנתה מרפסודות בשולי הסיפון, עבור החיילים היהודים המשרתים על סיפונה.

הסוכה על סיפון האונייה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

האש העוצמתית

נושאת המטוסים יכולה לשאת עד כ-90 כלי טיס, כולל מטוסי F-35, מסוקי קרב וכלי טיס שמבצעים לוחמה אלקטרונית, והיא למעשה בסיס אווירי גדול שמכנס בתוכו ארבע טייסות קרביות ועוד שלוש טייסות תובלה, ביון ולוחמה אלקטרונית.

לשם השוואה, האלמנט הקרבי של נושאת המטוסים אברהם לינקולן לבדה גדול ואיכותי יותר מזה של חיל האוויר הירדני כולו. נושאת המטוסים מחזיקה גם טילים נגד מטוסים, מערכות נ"מ אחרות וכן טילי ים-ים.

"אברהם לינקולן" משמשת בית לשלוש טייסות של מטוסי F-18 "הורנט", מטוס הקרב וההפצצה העיקרי של הצי האמריקני. בנוסף היא מחזיקה עוד טייסת של מטוסי כ-18 "גרואלר", דגם של המטוס שהוסב לצרכי לוחמה אלקטרונית.

( צילום: Petty Officer 2nd Class Jacob Ma, navy.mil )

הדובדבן שבקצפת של יכולות נושאת מטוסים היא טייסת "האבירים השחורים", טייסת של מטוסי חמקן מדגם F-35, שהותאמו להפעלה מסיפונו של כלי השיט. נזכיר, כי המראה ונחיתה על סיפון של נושאת מטוסים הינה מורכבת ביותר בעקבות מספר משתנים בין היתר מסלול המראה קצר ותנודתיות של משטח הנחיתה וההמראה.

מדובר בטייסת ה-F-35 הראשונה שהוצבה על נושאת מטוסים והיא פעילה על סיפונה של "אברהם לינקולן" משנת 2020. לטייסת עצמה היסטוריה ארוכה ומורשת מפוארת עוד מימי מלחמת העולם השנייה ונחשבת לגאוות אגף האוויר של הצי האמריקני.

בארה"ב מעריכים שעיקר היתרון שלה הוא לא התקפי - אלא ביכולת שלה להגן על נכסים אמריקנים באזור.

לנושאת המטוסים מכ"ם ויכולת יירוט מתקדמות, מה שעשוי להיות קריטי אם איראן תגיב לתקיפה אמריקנית בתקיפה משלה, כפי שעשתה במלחמת 12 הימים כשתקפה את הבסיס האמריקני בקטאר.

הלינקולן היא המרכז של קבוצת קרב הכוללת סיירות טילים, משחתות וצוללות כשארה"ב פרסה גם משחתות עם מערכות ליירוט טילים. כחלק מקבוצת התקיפה שלה (CSG-3), מלווים אותה משחתות כמו ה-USS Spruance, ה-USS Michael Murphy וה-USS Frank E. Petersen Jr., וכן לפחות צוללת תקיפה גרעינית אחת.

באופן כללי, נושאת המטוסים נעה כחלק מקבוצת תקיפה גדולה יותר, שכוללת כמה ספינות קרב גדולות נוספות בעלות יכולות יירוט מתקדמות. נושאות מטוסים עשויות להיות פגיעות אם הן שטות בפני עצמן, ולכן הם מלוות בספינות נוספות.

נמתין לראות מה יתפתח בשבועות הקרובים, תוך תפילה לבורא עולם שישמור ויגן על בניו בחסדו.