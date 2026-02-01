לראשונה מאז מתקפת הפתע הרצחנית: מעבר רפיח חוזר לפעילות

מעבר רפיח ( צילום: Atia Mohammed/Flash90 )

מעבר רפיח ייפתח הבוקר (ראשון), לראשונה מאז מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס בבוקר שמחת תורה. פתיחת המעבר תאפשר לתושבי הרצועה לצאת ולהיכנס דרך הגבול המצרי.

המעבר ייפתח תחת פיקוח של נציגי מצרים והאיחוד האירופי לצד נציג מפקדת התיאום והקישור של צה"ל ברצועת עזה. יצוין כי פתיחת המעבר מגיעה כחלק מהמעבר לשלב ב' בהסכם שחרור החטופים עם ארגון הטרור חמאס, ולאחר השבתו - על ידי צה"ל - לקבורה בישראל של החלל החטוף רן גואילי הי"ד. מההודעה שפרסמה ישראל עולה כי יציאה וכניסה של תושבים דרך מעבר רפיח תתאפשר בתיאום עם מצרים, לאחר קבלת אישור ביטחוני מקדים מצד ישראל, ובפיקוח משלחת האיחוד האירופי, בדומה למנגנון שפעל בינואר 2025 במהלך הפסקת האש הקודמת. המעבר עצמו ינוהל בטרמינל ששוקם לאחרונה, על ידי עובדים פלסטינים ונציגים מגוף בינלאומי, ללא נוכחות פיזית של חיילי צה"ל במקום. כמו כן, הפיקוח הישראלי יתבצע מרחוק בלבד, באמצעות מערכות ניטור, בקרה ומעקב, ולא באמצעות חיילים בשטח המעבר. במסגרת המנגנון, מצרים תעביר מדי יום לישראל רשימה של מאות תושבים המיועדים לחצות את המעבר ביום שלמחרת, לשני הכיוונים.

פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן במעבר רפיח בשיא המלחמה ( צילום: אשר רוט | עריכה: ידידיה כהן )

על פי ההערכות, גם מחבלים זוטרים שנפצעו במהלך הלחימה יוכלו לצאת מהרצועה דרך מעבר רפיח, ובאופן עקרוני תינתן להם גם האפשרות לשוב בעתיד – בכפוף לאישור ביטחוני.

כזכור, קבינט המדיני ביטחוני התכנס בשבוע שעבר לדון על המעבר לשלב ב' בעסקת החטופים ופתיחת מעבר רפיח.

במהלך הדיון, כשראש הממשלה, בנימין נתניהו, החל לדבר בנושא המעבר לשלב ב' בעסקת החטופים ופתיחת מעבר רפיח, שרים בקבינט תקפו את ההתנהלות של ישראל והמדיניות של ראש הממשלה.

השרה אורית סטרוק תקפה בחריפות: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו. הקבינט הזה הרי בסוף יקבל החלטה לשלוח את חיילינו להילחם בחמאס כי אף אחד אחר לא יעשה את זה, ואז מה נגיד להם?".

השר בצלאל סמוטריץ' הוסיף: "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית".

השר איתמר בן גביר התבטא אף הוא ואמר: "עשינו דברים גדולים כמו להרוג עשרות אלפי מחבלים, אבל עדיין לא השמדנו לחלוטין את החמאס ואנחנו חייבים לפרק ולפרז - מספיק עם התמימות של קושנר וויטקוף - אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד!".