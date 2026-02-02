כיכר השבת
הפיגוע בצומת הגוש

כך לוחמי צה"ל הרסו את בית המחבל שרצח את שליו זבולוני הי"ד | צפו בתיעוד

לוחמי צה"ל הרסו את בית המחבל שביצע את פיגוע הירי בצומת הגוש בו נרצח שליו זבולוני הי"ד | תיעוד מההריסה (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד ( צילום: דובר צה"ל)

כוחות מחטיבת עציון ויחידת יהל"ם פעלו במהלך הלילה (שני) בכפר חלחול שבחטיבת עציון, להריסת ביתו של המחבל מחמוד עאבד.

המחבל ביצע, יחד עם מחבל נוסף, את פיגוע הירי בצומת הגוש שבחטיבת עציון, בו נרצח שליו זבולוני הי"ד.

כזכור, שליו זבולוני הי"ד, בן 22 מקרית ארבע שעבד כמאבטח בסניף "רמי לוי", נרצח  בפיגוע האכזרי שאירע בצומת גוש עציון.

הפיגוע המשולב התרחש בחניון "רמי לוי" בגוש עציון. שני מחבלים שהגיעו למתחם ברכב כשהם חמושים בסכינים תקפו את מאבטח שעמד בכניסה לסופר. הוא ניסה להיאבק בהם אך הם הצליחו לחטוף את אקדחו ולירות בו. בעקבות הפיגוע, הפלסטינים דיווחו כי צה"ל סגר את הכניסות המובילות לחברון ולבית-לחם, ואף הציב מחסומים בלב העיר חברון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר