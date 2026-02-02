כוחות צה"ל מחטיבת עציון ויחידת יהל"ם פעלו במהלך הלילה (שני) בכפר חלחול שבחטיבת עציון, להריסת ביתו של המחבל מחמוד עאבד.

המחבל ביצע, יחד עם מחבל נוסף, את פיגוע הירי בצומת הגוש שבחטיבת עציון, בו נרצח שליו זבולוני הי"ד.

כזכור, שליו זבולוני הי"ד, בן 22 מקרית ארבע שעבד כמאבטח בסניף "רמי לוי", נרצח בפיגוע האכזרי שאירע בצומת גוש עציון.

הפיגוע המשולב התרחש בחניון "רמי לוי" בגוש עציון. שני מחבלים שהגיעו למתחם ברכב כשהם חמושים בסכינים תקפו את מאבטח שעמד בכניסה לסופר. הוא ניסה להיאבק בהם אך הם הצליחו לחטוף את אקדחו ולירות בו. בעקבות הפיגוע, הפלסטינים דיווחו כי צה"ל סגר את הכניסות המובילות לחברון ולבית-לחם, ואף הציב מחסומים בלב העיר חברון.