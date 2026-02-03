אמצעי הלחימה שאותרו - צילום: דובר צה"ל אמצעי הלחימה שאותרו | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:27 אמצעי הלחימה שאותרו ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך פעילות של כוחות חטיבה 7 לטיהור מרחב הקו הצהוב, אותרו כ-110 פצצות מרגמה שהוסתרו בשקי סיוע הומניטרי של אונר"א.

בצה"ל ציינו כוחות חטיבה 7 בפיקוד אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול בדרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב לטיהור המרחב מתשתיות טרור בעל ובתת-קרקע ומאמצעי לחימה של ארגוני הטרור ברצועה. במהלך הסריקות איתרו הכוחות כ-110 פצצות מרגמה, מספר רקטות וציוד לחימה נוסף, אשר הוסתרו בשמיכות ובשקי סיוע הומניטרי של אונר"א.

השמדת אמצעי הלחימה על ידי לוחמי צה"ל - צילום: דובר צה"ל השמדת אמצעי הלחימה על ידי לוחמי צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:11 השמדת אמצעי הלחימה על ידי לוחמי צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

כזכור, לאחר זמן רב של מאבק, לפני כשבועיים זה קרה ומשרדי אונר"א הסמוכים למזרח ירושלים נהרסו בידי כוחות הביטחון.

מאז פרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״ נחשפו ממצאים חמורים המעידים על קשרים עמוקים בין אונר״א לבין ארגון הטרור חמאס, לרבות מעורבות ישירה של פעילי הארגון בטבח ה-7 באוקטובר, וכן שימוש בתשתיות של אונר״א לצורכי טרור.