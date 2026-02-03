כיכר השבת
החשיפה וההשמדה

רקטות ועשרות פצמ"רים אותרו בתוך שקי סיוע הומניטרי של אונר"א | צפו בתיעוד 

לוחמי צה"ל איתרו כ-110 פצצות מרגמה, רקטות וציוד לחימה נוסף, שהוסתרו בשקי סיוע הומניטרי של אונר"א | תיעוד מחשיפת האמל"ח והשמדתו (צבא וביטחון)

אמצעי הלחימה שאותרו
אמצעי הלחימה שאותרו| צילום: צילום: דובר צה"ל
אמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דובר צה"ל)

במהלך פעילות של כוחות חטיבה 7 לטיהור מרחב הקו הצהוב, אותרו כ-110 פצצות מרגמה שהוסתרו בשקי סיוע הומניטרי של אונר"א.

בצה"ל ציינו כוחות חטיבה 7 בפיקוד אוגדת (143) ממשיכים לפעול בדרום רצועת , מזרחית לקו הצהוב לטיהור המרחב מתשתיות טרור בעל ובתת-קרקע ומאמצעי לחימה של ארגוני הטרור ברצועה.

במהלך הסריקות איתרו הכוחות כ-110 פצצות מרגמה, מספר רקטות וציוד לחימה נוסף, אשר הוסתרו בשמיכות ובשקי סיוע הומניטרי של אונר"א.

השמדת אמצעי הלחימה על ידי לוחמי צה"ל
השמדת אמצעי הלחימה על ידי לוחמי צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל
השמדת אמצעי הלחימה על ידי לוחמי צה"ל (צילום: דובר צה"ל)

כזכור, לאחר זמן רב של מאבק, לפני כשבועיים זה קרה ומשרדי אונר"א הסמוכים למזרח ירושלים נהרסו בידי כוחות הביטחון.

מאז פרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״ נחשפו ממצאים חמורים המעידים על קשרים עמוקים בין אונר״א לבין ארגון הטרור חמאס, לרבות מעורבות ישירה של פעילי הארגון בטבח ה-7 באוקטובר, וכן שימוש בתשתיות של אונר״א לצורכי טרור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למה לא לשלוח את זה בדואר רשום למטה האום? זה שייך להם לא? נחזיר להם את זה😄
יחיאל
מחכים למצוא כל מה שהאונרה החביא של אמל"ח של חמאס כדי לחסוך בדמי משלוח🤭
אלי

