תקרית חריגה בעזה: מחבלים חצו את הקו הצהוב, לוחמים ירו לעברם ואחד מהם חוסל

לוחמי צה"ל זיהו בערב שבת מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעברם | הכוחות ירו לעבר המחבלים במטרה להסיר את האיום וחיסלו את אחד המחבלים (חדשות)

לוחמי צה"ל בעזה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבת אלכסנדרוני (3) הפועלים בצפון רצועת זיהו בערב שבת מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, נמסר מדובר , הכוחות ירו לעבר המחבלים במטרה להסיר את האיום וחיסלו את אחד המחבלים.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, באמצע השבוע במהלך פעילות מבצעית של כוחות חטיבת אלכסנדרוני (3) במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת , מחבלים פתחו באש וירו לעבר כוח צה"ל.

קצין במילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מהירי. הקצין פונה לבית החולים ומשפחתו עודכנה.

דובר צה"ל מסר כי: "מיד לאחר הירי, טנקים ירו על המחבלים ובמקביל החלו תקיפות אוויריות במרחב. מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש".

