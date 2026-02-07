כוחות חטיבת אלכסנדרוני (3) הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו בערב שבת מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, נמסר מדובר צה"ל, הכוחות ירו לעבר המחבלים במטרה להסיר את האיום וחיסלו את אחד המחבלים.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, באמצע השבוע במהלך פעילות מבצעית של כוחות חטיבת אלכסנדרוני (3) במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, מחבלים פתחו באש וירו לעבר כוח צה"ל.

קצין במילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מהירי. הקצין פונה לבית החולים ומשפחתו עודכנה.

דובר צה"ל מסר כי: "מיד לאחר הירי, טנקים ירו על המחבלים ובמקביל החלו תקיפות אוויריות במרחב. מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש".