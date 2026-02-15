צה"ל תקף הלילה (בין שבת לראשון) מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

במערכת הביטחון הדגישו לאחר התקיפות כי "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור בדרום לבנון במטרה לפגוע במדינת ישראל. הימצאותם של אמצעי הלחימה שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון וסיכנו את תושבי האזור".

"צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר בהודעת דובר צה"ל.