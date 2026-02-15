כיכר השבת
החזית הצפונית

מטוסי קרב השמידו מחסני אמצעי לחימה ומשגרי רקטות של חיזבאללה בלבנון

מחסנים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה ומשגרים | צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צבא וביטחון)

דגל חיזבאללה בין בניינים הרוסים בלבנון. אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

תקף הלילה (בין שבת לראשון) מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום .

במערכת הביטחון הדגישו לאחר התקיפות כי "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור בדרום לבנון במטרה לפגוע במדינת ישראל. הימצאותם של אמצעי הלחימה שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון וסיכנו את תושבי האזור".

"צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר בהודעת דובר צה"ל.

תקיפה בלבנון
תקיפה בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
תקיפה בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

כזכור, ביום חמישי, צה"ל חיסל מחבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-טירי שבדרום לבנון: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר