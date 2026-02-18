צה"ל הרס את בית המחבל שהביא למותם של לוחם ואזרח | תיעוד

כוחות צה"ל מיחידת יהל"ם, מג"ב יפתח, כוחות ההנדסה של חטיבת מנשה וכוחות סיירת נח״ל השלימו אמש (שלישי), מבצע חטיבתי לסיכול טרור בכפר סילת אל חרת'יה.

במהלך המבצע, הרסו הכוחות את ביתו של המחבל ראפאת דוואסי שחוסל ב-17 באוגוסט 2024, ושימש כמחבל בכיר בהתארגנות הטרור של חמאס בג'נין, שפורקה על ידי כוחות צה"ל במסגרת מבצע 'חומת ברזל'.

המחבל היה חלק מהחולייה שהניחה את המטען שהוביל לנפילתו של סרן אלון סקאג'יו ז"ל, ופצע 16 לוחמים נוספים בפעילות מבצעית בג'נין ב-27 ביוני 2024.

בנוסף, דוואסי לקח חלק בביצוע הפיגוע בצומת מחולה בו נרצח יהונתן דויטש ז״ל, ונפצע אזרח ישראלי נוסף ב-11 באוגוסט 2024.