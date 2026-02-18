כיכר השבת
בכיר חמאס בג'נין

צה"ל הרס את בית המחבל שהביא למותם של לוחם ואזרח | תיעוד

כוחות חטיבת מנשה הרסו את ביתו של המחבל שקידם את מתווי הטרור בהם נהרגו סרן אלון סקאג'יו ז"ל ויהונתן דויטש ז"ל והיה בכיר בהתארגנות הטרור של חמאס בג'נין | תיעוד מהריסת הבית (צבא)

הריסת בית המחבל
הריסת בית המחבל| צילום: צילום: דובר צה"ל
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

כוחות מיחידת יהל"ם, מג"ב יפתח, כוחות ההנדסה של חטיבת מנשה וכוחות סיירת נח״ל השלימו אמש (שלישי), מבצע חטיבתי לסיכול טרור בכפר סילת אל חרת'יה.

במהלך המבצע, הרסו הכוחות את ביתו של המחבל ראפאת דוואסי שחוסל ב-17 באוגוסט 2024, ושימש כמחבל בכיר בהתארגנות הטרור של ב, שפורקה על ידי כוחות צה"ל במסגרת מבצע 'חומת ברזל'.

המחבל היה חלק מהחולייה שהניחה את המטען שהוביל לנפילתו של סרן אלון סקאג'יו ז"ל, ופצע 16 לוחמים נוספים בפעילות מבצעית בג'נין ב-27 ביוני 2024.

בנוסף, דוואסי לקח חלק בביצוע הפיגוע בצומת מחולה בו נרצח יהונתן דויטש ז״ל, ונפצע אזרח ישראלי נוסף ב-11 באוגוסט 2024.

סרן אלון סקאג'יו ז"ל ויהונתן דויטש ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

במקביל להריסת הבית, כוחות סיירת נח"ל ומג"ב יפתח עצרו מחבלים, איתרו והחרימו אמצעי לחימה, וביצעו בשטח עשרות תחקורים לחשודים במעשי טרור.

דובר צה"ל מציין כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה במדינת ישראל".

הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

