דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, אמר בהצהרה לתקשורת כי "הלילה חיזבאללה ירה לעבר שטח מדינת ישראל - הוא משלם על זה מחיר כבד מאוד". תא"ל אפי דפרין, אמר בהצהרה כי "חיזבאללה מנצל את אזרחי לבנון ומחריף את המשבר הכלכלי". דפרין הוסיף: "גם בשעה זו חיל האוויר ולצידו חיל הים ממשיכים בתקיפות בלבנון".

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, אמר על מבצע "שאגת הארי" כי "חוסלו מאות פעילים במנגנונים הביטחוניים של המשטר ברחבי איראן". לדבריו, התקיפות נמשכות על העת: "אנחנו תוקפים בעוצמה את כל יכולות ומערכי המשטר. נמשיך להעמיק את הפגיעות עד לעמידה ביעדי המבצע".

דפרין הוסיף כי ״במסגרת התקיפות, פגענו במפקדות, בסיסים ומתחמים של גופי ביטחון הפנים של המשטר והבסיג'. הבסיג' הוא ארגון קיצוני ואלים, המהווה חלק ממנגנון הדיכוי האכזרי של משמרות המהפכה״.