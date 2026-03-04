במהלך הביקור במחוז מפקד פיקוד העורף קיים שיח פיקודי עם מפקדי הגדודים, הוקיר להם על פועלם והדגיש את החשיבות של מוכנותם בשעת חירום.

בנוסף, ביקר מפקד פיקוד העורף בעיריית חיפה ונפגש לשיח עם ראש עיריית חיפה, יונה יהב ובכירים נוספים.

בדבריו האלוף הדגיש את חשיבות המשך שיתוף הפעולה הטוב בין העירייה לפיקוד וציין את פועלם החשוב למוכנות העיר לחירום.

האלוף קלפר הוסיף: "ההישגים של צה"ל בזכותם של החוסן של אזרחי מדינת ישראל, הגיבוי והתמיכה הם שמאפשרים לנו לממש את מטרות המבצע ולהערך לכלל האירועים האפשריים״

לאחר מכן, מפקד פיקוד העורף ביקר בבית החולים רמב"ם, יחד עם מנהלת בית החולים ד״ר מיכל מקל וראש ענף היערכויות, סגן-אלוף הישאם אבו סאלח. במהלך הביקור התרשם מהיערכות בית החולים למקרי חירום שונים וממוכנותו הגבוהה של בית החולים למתן מענה רפואי בכל עת.