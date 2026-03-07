כיכר השבת
"נשלים את הקרסתו"

הרמטכ"ל זמיר: "חיזבאללה והמשטר האיראני חד הם, נסיר את האיום"

הרמטכ״ל זמיר נפגש עם ראשי הרשויות בצפון והדגיש: "ננצל כל הזדמנות לפגוע בחיזבאללה, להעמיק את ההישג ולהסיר את האיום. לא נוותר על פירוק חיזבאללה מנשקו" (מדיני)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל
צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים בערב שבת הערכת מצב בפיקוד הצפון יחד עם חברי פורום מטכ״ל. במהלך הערכת המצב הנחה הרמטכ״ל על המשך עיבוי והעמקת ההגנה בגבול. לאחר מכן שוחח הרמטכ״ל עם ראשי הרשויות בצפון.

במהלך השיחה הציג הרמטכ״ל לראשי הרשויות את תמונת המצב המבצעית והדגיש את חשיבות המהלך להעמקת קו השליטה בגבול .

בנוסף, הדגיש זמיר את "מחויבות צה״ל לשמירה על ביטחון התושבים והביע הערכה לראשי הרשויות ולתושבים על החוסן, האחריות והרוח שמפגינים בעורף בתקופה זו".

הרמטכ"ל אמר לראשי הרשויות כי: ״ והמשטר האיראני חד הם - אנחנו נשלים את הקרסתו של הציר האיראני ונמשיך להכות באויב.

"אנחנו כותשים את משטר הטרור האיראני וננצל כל הזדמנות להעמיק את ההישגים. חיזבאללה בחר להצטרף למערכה לצד איראן והוא משלם את המחיר. ננצל כל הזדמנות לפגוע בחיזבאללה, להעמיק את ההישג ולהסיר את האיום. לא נוותר על פירוק חיזבאללה מנשקו".

זמיר הדגיש: "מנהיגות האזרחית היא מרכיב קריטי לחוסן הלאומי והביטחוני ולהצלחת המערכה. הסבלנות ואורך הרוח של תושבי הצפון הם חלק משמעותי מהצלחת המבצע.

"זו הזדמנות גדולה. נעשית כאן עבודה משמעותית, ואנו נערכים למערכה ממושכת. נעשה הכול כדי לנצל את ההזדמנות ולהביא לשינוי במצב הביטחוני".

