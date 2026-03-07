הרמטכ"ל זמיר: "חיזבאללה והמשטר האיראני חד הם, נסיר את האיום"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים בערב שבת הערכת מצב בפיקוד הצפון יחד עם חברי פורום מטכ״ל. במהלך הערכת המצב הנחה הרמטכ״ל על המשך עיבוי והעמקת ההגנה בגבול. לאחר מכן שוחח הרמטכ״ל עם ראשי הרשויות בצפון.

במהלך השיחה הציג הרמטכ״ל לראשי הרשויות את תמונת המצב המבצעית והדגיש את חשיבות המהלך להעמקת קו השליטה בגבול לבנון.

בנוסף, הדגיש זמיר את "מחויבות צה״ל לשמירה על ביטחון התושבים והביע הערכה לראשי הרשויות ולתושבים על החוסן, האחריות והרוח שמפגינים בעורף בתקופה זו".

הרמטכ"ל אמר לראשי הרשויות כי: ״חיזבאללה והמשטר האיראני חד הם - אנחנו נשלים את הקרסתו של הציר האיראני ונמשיך להכות באויב.

"אנחנו כותשים את משטר הטרור האיראני וננצל כל הזדמנות להעמיק את ההישגים. חיזבאללה בחר להצטרף למערכה לצד איראן והוא משלם את המחיר. ננצל כל הזדמנות לפגוע בחיזבאללה, להעמיק את ההישג ולהסיר את האיום. לא נוותר על פירוק חיזבאללה מנשקו".

זמיר הדגיש: "מנהיגות האזרחית היא מרכיב קריטי לחוסן הלאומי והביטחוני ולהצלחת המערכה. הסבלנות ואורך הרוח של תושבי הצפון הם חלק משמעותי מהצלחת המבצע.

"זו הזדמנות גדולה. נעשית כאן עבודה משמעותית, ואנו נערכים למערכה ממושכת. נעשה הכול כדי לנצל את ההזדמנות ולהביא לשינוי במצב הביטחוני".