יועץ הרמטכ"ל הגיע ליחידת "לשם שמיים" - ואמר להם: "שכויח!"

יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים בביקורו בדת"ק החרדי בבסיס רמת-דוד: "אני מלא הערכה על פועלכם, אתם שותפים למשימות היסטוריות ואתם עושים זאת תוך שמירה והקפדה על אורח חייכם - יישר כוח".

יועץ הרמטכ״ל לענייני חרדים, תת-אלוף אבינועם אמונה ביקר אתמול (שני) בדת״ק החרדי ״לשם שמים״ בבסיס רמת דוד, יחד עם מפקדים נוספים.

הביקור הינו חלק מביקורי יועץ הרמטכ״ל לענייני חרדים במסלולי השירות החרדים בצה״ל.

לפי הודעת צה"ל, במסגרת הביקור נפגש עם החיילים החרדים וסגל הפיקוד בדת״ק, אשר אחראיים על הכנת המטוסים לתקיפות בלב איראן. החיילים אחראיים על תליית פצצות, תדלוק, תיקון תקלות ועוד - על מנת שהטייסים יבצעו את המשימה וישובו בבטחה.

מדברי יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, תת-אלוף אבינועם אמונה: ״אתם אלו שמאפשרים את הכוח העוצמתי של חיל האוויר, אני מלא הערכה על פועלכם. אתם שותפים למשימות היסטוריות ואתם עושים זאת תוך שמירה והקפדה על אורח חייכם - יישר כוח״.