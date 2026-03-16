לוחמי צה"ל פתחו בפעולה קרקעית ממוקדת בלבנון | תיעוד מהלחימה

החזית הצפונית

לוחמי צה"ל פתחו בפעולה קרקעית ממוקדת בלבנון

כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון | צה"ל: "הפעילות - במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית"

אוגדה 91 בלבנון
אוגדה 91 בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
אוגדה 91 בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.

דובר הדגיש הבוקר כי: "פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס ההגנה הקדמית, ובה השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים הפועלים במרחב, לצורך הסרת איומים ויצירת שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון".

בטרם נכנסו הלוחמים, צה"ל תקף באמצעות ארטילריה וחיל האוויר מטרות טרור רבות במרחב למען הסרת איומים. כוחות האוגדה ממשיכים במקביל במשימת ההגנה על יישובי הגליל, לצד אוגדה 146.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

אוגה 91 בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגה 91 בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגה 91 בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגה 91 בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
אוגה 91 בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

