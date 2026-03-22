לאחר הפגיעות הישירות בערד ובדימונה, זירות נפילה מהן פונו 175 פצועים, פיקוד העורף החמיר את ההנחיות בדרום הארץ ולצד ביטול הלימודים גם ההתקהלויות הוגבלו ל-50 איש בלבד.

הודעת פיקוד העורף המלאה

בתום הערכת מצב בפיקוד העורף, הוחלט על שינוי בהנחיות מדיניות ההתגוננות:

אזורי הנחיה: לכיש, מערב לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב וים המלח - מעבר לפעילות מצומצמת.

להלן פירוט ההנחיות:

• פעילויות חינוכיות - לא ניתן לקיים פעילות חינוכית

• התקהלות - ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות

• מקומות עבודה - ניתן לקיים פעילות במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות

המדיניות בתוקף החל מיום ראשון, 22 במרץ 2026, בשעה 06:00 ועד ליום שלישי, 24 במרץ 2026, בשעה 20:00.

מוקדם יותר אמש משרד החינוך הודיע כי לאור הפגיעות בדימונה ובערד ובהמשך להתייעצות עם אלוף פיקוד העורף, שר החינוך יואב קיש הודיע כי בימים ראשון ושני יבוטלו כל ההחרגות ולא תאושר למידה פרונטלית במערכת החינוך כולל ביטול החינוך המיוחד. תתקיים למידה מרחוק בכלל הארץ בלבד ולא תתקיים למידה פיזית.

ממשרד החינוך נמסר: "אנו מדגישים, מבוטלות כלל ההחרגות שניתנו עד כה לקיום למידה פיזית כולל לחינוך המיוחד. לקראת יום שלישי תתקיים הערכת מצב מחודשת, ובהתאם לה יימסרו עדכונים נוספים".