דיווח בעזה: בכיר בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי חוסל בתקיפה ממוקדת

בעזה מדווחים הלילה כי ישראל חיסלה את בכיר בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי מוחמד אבו אל-עטא, אחיו של בהאא אבו אל-עטא, שהיה מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי ואחד המפקדים הבולטים בארגון שחוסל במבצע "חגורה שחורה" ב-2019 (צבא)

זירת החיסול בעזה (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות)

על פי הדיווחים בעזה, כלי טיס ישראלי תקף הערב דירה של משפחת יאע'י ברחוב אלירמוכ בעיר עזה ליד מסעדת תאג'.

רק בשבוע שעבר דווח דווח כי ישראל פגעה לפני כמה ימים במתחם תת-קרקעי בעיר קום באיראן שבו שהו לפי החשד בכירים בארגון הג׳יהאד האיסלאמי, בהם סגן מפקד הארגון אכרם אל עג'ורי וראש הזרוע הצבאית מוחמד אל הינדי. גורם שמעורה בפרטים אמר: "זה נראה טוב".

גם הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהערכת מצב היומית, כי "גם הלילה נרשמו באיראן הישגים סיכוליים משמעותיים בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה ועל משימות צה"ל, בנוסף לסיכולים שבוצעו בימים האחרונים נגד גורמי חוץ הקשורים גם לזירה הפלסטינית. בין היתר, סוכלו בטהרן בכירים המעורבים בפעילות טרור מעזה ומיהודה ושומרון, אשר הסתתרו בדירת מסתור".

