"מיד פגיעה"; "כל הכבוד" - כך נשמעו הטייסים ברגע שהשמידו משגר איראני

דובר צה"ל מפרסם היום תיעודים נוספים מהשמדת משגרים ונכסים איראניים | בתיעוד נשמע הטייס מדווח לאחור על הפגיעה המוצלחת במשגר הטילים שהיה מוכן לשיגור | צפו בתיעודים (צבא) 

״מיד פגיעה, אלפא, כל הכבוד״: חיל האוויר השמיד והוציא משימוש משגר טילים בליסטיים טעון ומוכן לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל, כך מדווח היום (שלישי) צה"ל.

בנוסף; הותקפו אתרי אחסון שמתוכם פעלו חיילים ממערך הטילים הבליסטיים. לפי הודעת צה"ל, חיל האוויר תוקף ללא הפסקה את מערכי האש של משטר הטרור האיראני, בדגש על מערך הטילים הבליסטיים.

במסגרת מטס תקיפה רחב במערב , חיל האוויר תקף והשמיד באופן מדויק משגר טילים בליסטיים טעון ומוכן לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל.

צה"ל חושף כעת את תיעוד תקיפת המשגר, שהוציאה אותו מכלל שימוש וסיכלה ירי לעבר מדינת ישראל.

בנוסף, חיל האוויר תקף אתמול (שני) אתרי אחסון ושיגור טילים בליסטיים מוכנים לשיגור לעבר מדינת ישראל, ובהם חיילים ממערך הטילים הבליסטיים.

"צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה במערך הטילים הבליסטיים על מנת לצמצם את היקפי הירי לעבר מדינת ישראל", מסכמים בצה"ל בסיפוק.

4
ככה נראית הגנה אמיתית על אזרחי ישראל כל הכבוד לחיל האוויר
הלפרין
3
כל משגר כזה שלא הושמד בזמן היה יכול להיות אסון טוב שמקדימים ומסכלים
גיא
2
לא לעצור לרגע כל משגר להשמיד כל איום למחוק רק ככה מייצרים ביטחון אמיתי
בנימין
1
ה׳ שומר על עמו ישראל אבל יש לו שליחים אמיצים אשריכם
מיכאל

