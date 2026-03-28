היום ה -29 למלחמה
עדכונים שוטפים
22:00: נפל של טיל חי אותר בסביון, התושבים באזור הונחו להסתגר בבתים
21:18: פיקוד העורף מודיע שהאירוע בדרום הסתיים, מד"א: לא דווח על נפגעים
21:15: מד"א: בהמשך לירי מאיראן לדרום, לא דווח על נפגעים
21:05: אזעקות במרחב באר שבע, נתיבות, דימונה והסביבה
21:04: אזעקות באזור מירון והגליל העליון בעקבות שיגור מלבנון
21:02: דובר צה"ל: נערכנו לכניסת החות'ים למערכה; כל מי שינסה לפגוע בנו ישלם מחיר.
21:00: זוהה שיגור מאיראן לכיוון דרום הארץ, אזעקות יופעלו באזור באר שבע ונתיבות
כותרות השבת
• יאצ'סלב וידמנט, בן 52 מאשדוד, נהרג בליל שבת כתוצאה מפגיעה ישירה בתל אביב.
• ארגון הטרור של החות'ים בתימן הצטרף למלחמה ושיגר טילים לעבר מדינת ישראל, מערך ההגנה יירט את השיגורים.
• במהלך השבת הופעלו אזעקות רבות ברחבי הארץ בשל שיגורים מאיראן.
• 13 בני אדם נפצעו בצהריים, באורח קל, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן ונפל במושב אשתאול הסמוך לבית שמש כתוצאה מהנפילה נגרם הרס רב ונזק גדול לעשרות מכוניות.
• מטוסי חיל האוויר תקפו את כור המים הכבדים באזור אראק, אחרי שכבר הותקף במבצע "עם כלביא".
• צה"ל תקף מפעל יחיד מסוגו באיראן ששימש לייצור חומרי המוצא הנדרשים לתהליך העשרת אורניום.
• במהלך הלילה הותקפו עשרות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. כמו כן, צה"ל חיסל בביירות שני מחבלי בכירים ביחידת הקשר של הארגון.
• סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די-ואנס, התבטא הערב: "הנשיא הבהיר שהשגנו את הרוב המוחלט של יעדינו, ואני חושב שאפשר לטעון בביטחון שהשגנו את כולם".
20:59: זוהו שיגורים מאיראן לעבר דרום הארץ.
20:15: יורט בהצלחה הכטב"ם ששוגר לאילת.
20:10: במערכת הביטחון מעריכים כי הכטב"ם לאילת שוגר מתימן.
20:05: אזעקות הופעלו באילת בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.
20:00: בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף עד ליום שני בשעה 20:00.
19:45: נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מאיים: "פעמים רבות אמרנו שאיראן לא תבצע תקיפות מנע, ואולם אנו נגיב בתקיפות אם התשתית והמרכזים הכלכליים שלנו יותקפו".
