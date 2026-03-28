כיכר השבת
מבצע 'שאגת הארי' | כל העדכונים

LIVEתל אביב: אזרח נהרג מנפילת טיל ששוגר מאיראן | החות'ים הצטרפו למלחמה ושיגרו טילים

אזרח נהרג כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל מתפצל ששוגר מאיראן ופגע בבניין בתל אביב | החות'ים הצטרפו למלחמה ושיגרו טילים לעבר מדינת ישראל | 13 פצועים והרס רב למכוניות  כתוצאה מפגיעה ישירה סמוך לבית שמש | שני קצינים נפצעו באורח קשה בלבנון | חיל האוויר בתקיפות דרמטיות בכור באראק ובמפעלי הפלדה של איראן | סיכום חדשות השבת ועדכונים שוטפים (ארץ)

כוחות פיקוד העורף בזירת הנפילה סמוך לבית שמש (צילום: דובר צה"ל)

היום ה -29 למלחמה

עדכונים שוטפים

22:00: נפל של טיל חי אותר בסביון, התושבים באזור הונחו להסתגר בבתים

21:18: פיקוד העורף מודיע שהאירוע בדרום הסתיים, מד"א: לא דווח על נפגעים

21:15: מד"א: בהמשך לירי מ לדרום, לא דווח על נפגעים

21:05: אזעקות במרחב באר שבע, נתיבות, דימונה והסביבה

21:04: אזעקות באזור מירון והגליל העליון בעקבות שיגור מלבנון

21:02: דובר : נערכנו לכניסת החות'ים למערכה; כל מי שינסה לפגוע בנו ישלם מחיר.

21:00: זוהה שיגור מאיראן לכיוון דרום הארץ, אזעקות יופעלו באזור באר שבע ונתיבות

כותרות השבת

• יאצ'סלב וידמנט, בן 52 מאשדוד, נהרג בליל שבת כתוצאה מפגיעה ישירה בתל אביב.

• ארגון הטרור של החות'ים בתימן הצטרף למלחמה ושיגר טילים לעבר מדינת ישראל, מערך ההגנה יירט את השיגורים.

• במהלך השבת הופעלו אזעקות רבות ברחבי הארץ בשל שיגורים מאיראן.

• 13 בני אדם נפצעו בצהריים, באורח קל, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן ונפל במושב אשתאול הסמוך לבית שמש כתוצאה מהנפילה נגרם הרס רב ונזק גדול לעשרות מכוניות.

• מטוסי חיל האוויר תקפו את כור המים הכבדים באזור אראק, אחרי שכבר הותקף במבצע "עם כלביא".

• צה"ל תקף מפעל יחיד מסוגו באיראן ששימש לייצור חומרי המוצא הנדרשים לתהליך העשרת אורניום.

• במהלך הלילה הותקפו עשרות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. כמו כן, צה"ל חיסל בביירות שני מחבלי בכירים ביחידת הקשר של הארגון.

• סגן נשיא , ג'יי די-ואנס, התבטא הערב: "הנשיא הבהיר שהשגנו את הרוב המוחלט של יעדינו, ואני חושב שאפשר לטעון בביטחון שהשגנו את כולם".

20:59: זוהו שיגורים מאיראן לעבר דרום הארץ.

20:15: יורט בהצלחה הכטב"ם ששוגר לאילת.

20:10: במערכת הביטחון מעריכים כי הכטב"ם לאילת שוגר מתימן.

20:05: אזעקות הופעלו באילת בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

20:00: בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף עד ליום שני בשעה 20:00.

19:45: נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מאיים: "פעמים רבות אמרנו שאיראן לא תבצע תקיפות מנע, ואולם אנו נגיב בתקיפות אם התשתית והמרכזים הכלכליים שלנו יותקפו".

13
מדינה שמותקפת מטילים מ־איראן מהחות'ים בתימן ומחזית חיזבאללה לא יכולה להרשות לעצמה חצי צעדים הגיע הזמן למדיניות ברורה של הרתעה אמיתית והגנה מלאה על אזרחי ישראל
דורון
12
אם באמת ‘הושגו כל היעדים’ איך עדיין נופלים טילים על מדינת ישראל? הציבור מצפה לא רק להצהרות אלא לתוצאות בשטח
תובל
היעדים של ארצות הברית. לא שלנו.
משהו
11
שלא נידה מצרות
מילה
10
שומר ישראל שמור שארית ישראל תפילות לשלום חיילי צה״ל וכל כוחות הביטחון תודה לכם על ההגנה במסירות נפ
מנצור
9
כל יירוט של כיפת ברזל הוא הצלת חיים תודה לכם
סיון
8
ברגעים מורכבים כאלה נדרשת הנהגה יציבה חיזוק לראש הממשלה על ניהול המערכה למען ביטחון ישראל
שלמה
7
לחזור בלי רפיסות לשנות ה50 פגיעה מאסיבית גם במטרות אזרחיות אצל החותים ללא רחם יגבו מחיר ויפילו את המשטר טילי יריחו קונבנציונאלים בעלינ ראש אימתני
תושב מרכז
6
ראש הממשלה היקר תודה על האומץ והמסירות להוביל את המדינה עם ישראל כולו מאחוריך ומחזק אותך בתפילה וברגשות של בטחון ואמונה
אליאס
5
ה' יקום דמו של הנרצח ורפואה שלמה לכל הפצועים שבוע טוב ובשורות טובות לכל עם ישראל
חנניה
4
מעניין שג'יי די ואנס אומר שהשגנו את כל היעדים בזמן שטילים מאיראן פוגעים בתל אביב ובבית שמש. המערכה עוד רחוקה מלהסתיים, אסור להוריד את הרגל מהגז
יהודה
בס"ד מבחינתו הוא צודק. כל עוד לא פוגעים טילים בניו יורק ווושינגטון היכדים הושגו.
הצדיק ממדינת סדום

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

