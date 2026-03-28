עדכונים שוטפים

22:00: נפל של טיל חי אותר בסביון, התושבים באזור הונחו להסתגר בבתים

21:18: פיקוד העורף מודיע שהאירוע בדרום הסתיים, מד"א: לא דווח על נפגעים

החות'ים מאיימים לסגור את מצר באב אל-מנדב ולחנוק את הסחר העולמי דוד הכהן וב. ניסני | 21:30

21:15: מד"א: בהמשך לירי מאיראן לדרום, לא דווח על נפגעים

21:05: אזעקות במרחב באר שבע, נתיבות, דימונה והסביבה

21:04: אזעקות באזור מירון והגליל העליון בעקבות שיגור מלבנון

21:02: דובר צה"ל: נערכנו לכניסת החות'ים למערכה; כל מי שינסה לפגוע בנו ישלם מחיר.

21:00: זוהה שיגור מאיראן לכיוון דרום הארץ, אזעקות יופעלו באזור באר שבע ונתיבות

כותרות השבת

• יאצ'סלב וידמנט, בן 52 מאשדוד, נהרג בליל שבת כתוצאה מפגיעה ישירה בתל אביב.

• ארגון הטרור של החות'ים בתימן הצטרף למלחמה ושיגר טילים לעבר מדינת ישראל, מערך ההגנה יירט את השיגורים.

• במהלך השבת הופעלו אזעקות רבות ברחבי הארץ בשל שיגורים מאיראן.

• 13 בני אדם נפצעו בצהריים, באורח קל, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן ונפל במושב אשתאול הסמוך לבית שמש כתוצאה מהנפילה נגרם הרס רב ונזק גדול לעשרות מכוניות.

• מטוסי חיל האוויר תקפו את כור המים הכבדים באזור אראק, אחרי שכבר הותקף במבצע "עם כלביא".

• צה"ל תקף מפעל יחיד מסוגו באיראן ששימש לייצור חומרי המוצא הנדרשים לתהליך העשרת אורניום.

• במהלך הלילה הותקפו עשרות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. כמו כן, צה"ל חיסל בביירות שני מחבלי בכירים ביחידת הקשר של הארגון.

• סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די-ואנס, התבטא הערב: "הנשיא הבהיר שהשגנו את הרוב המוחלט של יעדינו, ואני חושב שאפשר לטעון בביטחון שהשגנו את כולם".

עדכונים שוטפים

20:59: זוהו שיגורים מאיראן לעבר דרום הארץ.

20:15: יורט בהצלחה הכטב"ם ששוגר לאילת.

20:10: במערכת הביטחון מעריכים כי הכטב"ם לאילת שוגר מתימן.

20:05: אזעקות הופעלו באילת בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

20:00: בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף עד ליום שני בשעה 20:00.

19:45: נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מאיים: "פעמים רבות אמרנו שאיראן לא תבצע תקיפות מנע, ואולם אנו נגיב בתקיפות אם התשתית והמרכזים הכלכליים שלנו יותקפו".