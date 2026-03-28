למעלה מ־50 מטוסי חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן, השלימו בערב שבת מטס תקיפה לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה מרחבים במקביל באיראן.

האתרים הותקפו במקביל למפעל המים הכבדים באראכ, שהיווה תשתית מפתח לייצור פלוטוניום לנשק גרעיני, ומפעל ייחודי מסוגו באיראן לשימוש לייצור חומרי הנפץ הנדרשים לתהליך העשרת אורניום הממוקם ביזד.

מטס התקיפה כלל שלושה גלי תקיפות שארכו שעות, ובמסגרתן הותקפו מפעלים מרכזיים של תכנית הנשק הגרעיני באראכ וביזד ואתרי ייצור אמצעי לחימה של כוחות המשטר האיראני. בין האתרים שהותקפו:

• תעשייה צבאית ששימשה לייצור מגוון אמצעי לחימה.

• אתר של משרד ההגנה האיראני ששימש לייצור ופיתוח מטעני חבלה מתקדמים. האתר היווה מקור אספקה של אמצעי לחימה לשלוחות הטרור של המשטר, בהם ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה.

• אתר לייצור רכיבי טילים בליסטיים וטילים נגד כלי טיס.

במערכת הביטחון ציינו כי: "תקיפת האתרים והמפעלים מהווה פגיעה משולבת ביכולות הייצור של המשטר, הן בתוכנית הטילים הבליסטיים והן בתוכנית הנשק הגרעיני.

"צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים".