עם יותר מ-50 מטוסים ובשלושה מרחבים באיראן: הותקפו מפעלי תכנית הנשק הגרעיני ואתרי ייצור אמצעי לחימה | כל הפרטים (צבא וביטחון)

למעלה מ־50 מטוסי חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן, השלימו בערב שבת מטס תקיפה לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה מרחבים במקביל ב.

האתרים הותקפו במקביל למפעל המים הכבדים באראכ, שהיווה תשתית מפתח לייצור פלוטוניום לנשק גרעיני, ומפעל ייחודי מסוגו באיראן לשימוש לייצור חומרי הנפץ הנדרשים לתהליך העשרת אורניום הממוקם ביזד.

מטס התקיפה כלל שלושה גלי תקיפות שארכו שעות, ובמסגרתן הותקפו מפעלים מרכזיים של תכנית הנשק הגרעיני באראכ וביזד ואתרי ייצור אמצעי לחימה של כוחות המשטר האיראני. בין האתרים שהותקפו:

• תעשייה צבאית ששימשה לייצור מגוון אמצעי לחימה.

• אתר של משרד ההגנה האיראני ששימש לייצור ופיתוח מטעני חבלה מתקדמים. האתר היווה מקור אספקה של אמצעי לחימה לשלוחות הטרור של המשטר, בהם ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה.

• אתר לייצור רכיבי טילים בליסטיים וטילים נגד כלי טיס.

במערכת הביטחון ציינו כי: "תקיפת האתרים והמפעלים מהווה פגיעה משולבת ביכולות הייצור של המשטר, הן בתוכנית הטילים הבליסטיים והן בתוכנית הנשק הגרעיני.

"צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים".

צריך להודות ולהלל על הניסים הגלויים שזכינו לראות בנפילת רשעים. כי לא יטוש ה' עמו לצד הגאווה בחיל האוויר נזכור שאם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר הכל בזכות התפילות והתורה של לומדי התורה
גולדשטיין
יעטיהום אל סח'ה לצה"ל! פיצצו להם את מפעלי הגרעין, שיידעו עם מי הם מתעסקים. זה היום שחיכינו לו שנים. גאווה גדולה להיות יהודי במוצאי שבת כזאת
פראג'
דאחייה בראשם תקיפה קטלנית ומדויקת בלי הצהרות פשוט להחריב להם את התשתיות ולשתק אותם שיידעו שמי שמתעסק עם ישראל גוזר על עצמו מוות מיידי להמשיך עד להשמדה מלאה של אתרי השיגור
אביהו

