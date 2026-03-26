דיווח דרמטי ב"טלגרף" הבריטי חושף כי נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, מרוויח לפחות 760 מיליון דולר בכל יום כתוצאה מהזינוק העולמי בביקוש לנפט רוסי בעקבות המלחמה באיראן.

על פי נתוני מכון KSE (בית הספר לכלכלה של קייב), מכירות הנפט והגז של הקרמלין צפויות לזנק החודש מכ-12 מיליארד דולר לכמעט 24 מיליארד דולר.

הטלטלה בשוק האנרגיה, שהחמירה בשל המצור האיראני על מיצרי הורמוז, הפכה למכרה זהב עבור מוסקבה. בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג "ברנט" עלה ב-38% מאז פרוץ המלחמה, מחירו של הנפט הרוסי זינק בשיעור חד עוד יותר של 72%.

המצב תודלק גם על ידי החלטתו של דונלד טראמפ להעניק ויתורים זמניים על סנקציות, המאפשרים למדינות לרכוש נפט רוסי שכבר הועמס על מכליות בים.

בתחזית אופטימית שבה המלחמה תסתיים כבר באפריל, פוטין צפוי לשלשל לכיסו רווח בלתי צפוי של 84 מיליארד דולר השנה. אם הסכסוך יימשך חצי שנה, הכנסותיה השנתיות של רוסיה מייצוא אנרגיה עלולות להרקיע לשחקים ולהגיע ל-386.5 מיליארד דולר – זינוק של 188% לעומת התחזיות המוקדמות.

פוטין כבר החל לנצל את זרם המזומנים החדש לחיזוק הכלכלה המקומית. בפגישה כלכלית בקרמלין, הוא הורה לחברות הנפט והגז להשתמש ברווחים העודפים כדי לפרוע את חובותיהן לבנקים המקומיים, צעד שהוא הגדיר כ"החלטה בוגרת".