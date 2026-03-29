חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים אתמול (שבת קודש) גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

דובר צה"ל מסר במסגרת התקיפות צה"ל העמיק את הפגיעה בתשתיות ייצור אמצעי לחימה של המשטר, ותקף עשרות אתרי אחסון וייצור אמצעי לחימה.

במערכת הביטחון הוסיפו כי צה"ל זיהה במהלך הימים האחרונים שמשטר הטרור האיראני החל למקם את מפקדותיו בקרונות ניידים, זאת לאחר שרוב מפקדותיהם הותקפו על ידי צה"ל בחודש האחרון כחלק ממבצע 'שאגת הארי'. במסגרת גל התקיפות, צה"ל השמיד מספר מפקדות זמניות ובהן מפקדים שפעלו בתוך המפקדות.

בנוסף, הותקפו אתרי ייצור ואחסון טילים בליסטיים, מערכות הגנה אוויריות ועמדות תצפית של משטר הטרור האיראני.

"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", נמסר מדובר צה"ל.