כיכר השבת
בהיתקלות עם מחבלים

האסון בדרום לבנון: הותר לפרסום שמו של החלל הרביעי מסיירת הנח"ל

סמ"ר גלעד הראל ז"ל, בן 21 ממודיעין מכבים רעות, לוחם בסיירת נח״ל (934), הוא החלל הרביעי שנפל בקרב בדרום לבנון (צבא)

סמ"ר גלעד הראל ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

האירוע הקשה התרחש במהלך פעילות מבצעית של סיירת נח"ל (934) בעומק השטח הלבנוני. הלוחמים, שהיוו את חוד החנית של החטיבה, נתקלו במארב עוין מול וניהלו קרב קשה עד שנפלו.

מוקדם יותר הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללים מהתקרית הקשה, בה בנוסף נפצעו לוחם באורח קשה, לוחם ולוחם מילואים באורח בינוני.

סמ"ר בן כהן, מלהבים, לוחם בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו.

סמ"ר בן כהן ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

סרן נועם מדמוני, משדרות, מפקד צוות בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 22 בנופלו.

סרן נועם מדמוני ז"ל (צילום: דובר צה"ל )

סמ"ר מקסים אנטיס, מבת ים, לוחם בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו.

סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

כוח הסיירת התקדם צפונה כחלק מהתוכנית המבצעית לתפיסת שטחים אסטרטגיים כשלפתע נפתחה לעברם אש עזה. הלוחמים והשיבו אש מיידית לעבר המחבלים תוך שהם מזהים פגיעות וחיסול של חלק מהחולייה. בתוך המהומה, נפגעו ארבעה מלוחמי הכוח.

תחת מטר כדורים ושיגור של טיל נ"ט קטלני לעבר הכוח, פעלו הלוחמים בשטח לחילוץ הפצועים והנופלים. כדי לאפשר את הפינוי המסוכן, הוקפצו טנקים מחטיבת השריון הסמוכה לחיפוי אש ישיר, בעוד כלי טיס של חיל האוויר "חורשים" את השמיים ותוקפים מטרות מסביב כדי לבודד את הגזרה ולמנוע הגעת תגבורות מחבלים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לנופלים ואמר: "לב האומה כולה דואב על נפילתם של ארבעת לוחמי סיירת נח"ל הגיבורים - סרן נועם מדמוני ז"ל, סמ״ר בן כהן ז"ל, סמ״ר מקסים אנטיס ז"ל וסמ"ר גלעד הראל ז"ל.

"רעייתי ואני, יחד עם כל אזרחי ישראל, שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחות היקרות ומתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים.

"לוחמינו האמיצים נפלו למען הגנת ארצנו לאחר שנלחמו בעוז ובמסירות נפש נגד ארגון הטרור חיזבאללה. נמשיך להכות בעוצמה באויבינו כדי להבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון ואזרחי ישראל כולם.

"יהי זכרם של גיבורינו ברוך ונצור בליבנו לעד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר