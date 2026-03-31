הותר לפרסום: סמ"ר גלעד הראל ז"ל, בן 21 ממודיעין מכבים רעות, לוחם בסיירת נח״ל (934), הוא החלל הרביעי שנפל בקרב בדרום לבנון.

האירוע הקשה התרחש במהלך פעילות מבצעית של סיירת נח"ל (934) בעומק השטח הלבנוני. הלוחמים, שהיוו את חוד החנית של החטיבה, נתקלו במארב עוין מול מחבלי חיזבאללה וניהלו קרב קשה עד שנפלו. מוקדם יותר הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללים מהתקרית הקשה, בה בנוסף נפצעו לוחם צה"ל באורח קשה, לוחם ולוחם מילואים באורח בינוני. סמ"ר בן כהן, מלהבים, לוחם בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו.

סרן נועם מדמוני, משדרות, מפקד צוות בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 22 בנופלו.

סמ"ר מקסים אנטיס, מבת ים, לוחם בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו.

כוח הסיירת התקדם צפונה כחלק מהתוכנית המבצעית לתפיסת שטחים אסטרטגיים כשלפתע נפתחה לעברם אש עזה. הלוחמים והשיבו אש מיידית לעבר המחבלים תוך שהם מזהים פגיעות וחיסול של חלק מהחולייה. בתוך המהומה, נפגעו ארבעה מלוחמי הכוח.

תחת מטר כדורים ושיגור של טיל נ"ט קטלני לעבר הכוח, פעלו הלוחמים בשטח לחילוץ הפצועים והנופלים. כדי לאפשר את הפינוי המסוכן, הוקפצו טנקים מחטיבת השריון הסמוכה לחיפוי אש ישיר, בעוד כלי טיס של חיל האוויר "חורשים" את השמיים ותוקפים מטרות מסביב כדי לבודד את הגזרה ולמנוע הגעת תגבורות מחבלים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לנופלים ואמר: "לב האומה כולה דואב על נפילתם של ארבעת לוחמי סיירת נח"ל הגיבורים - סרן נועם מדמוני ז"ל, סמ״ר בן כהן ז"ל, סמ״ר מקסים אנטיס ז"ל וסמ"ר גלעד הראל ז"ל.

"רעייתי ואני, יחד עם כל אזרחי ישראל, שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחות היקרות ומתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים.

"לוחמינו האמיצים נפלו למען הגנת ארצנו לאחר שנלחמו בעוז ובמסירות נפש נגד ארגון הטרור חיזבאללה. נמשיך להכות בעוצמה באויבינו כדי להבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון ואזרחי ישראל כולם.

"יהי זכרם של גיבורינו ברוך ונצור בליבנו לעד".