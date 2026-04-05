הדרמה בתוך איראן: כך ישראל סייעה בחילוץ הטייס האמריקני 

פרטים חדשים נחשפים סביב דרמת החילוץ של איש חיל האוויר האמריקני בשטח איראן בסוף השבוע. ברשת "פוקס ניוז" דווח היום (ראשון), כי לישראל היה תפקיד משמעותי וקריטי בהצלחת המבצע המורכב.

על פי הדיווח, גורמים רשמיים בישראל חלקו עם האמריקנים מידע מודיעיני רגיש ועדכני בזמן אמת, בעוד מבצע החיפוש וההצלה מתפתח בשטח - דבר שסייע לכוחות האמריקנים לנווט בסביבה המאוימת.

מעבר להיבט המודיעיני, הדיווח חושף כי צה"ל נטל חלק פעיל בשיבוש וסיכול הניסיונות האיראניים לפגוע בכוחות המחלצים.

במהלך השעות שבהן משימת החילוץ הייתה בעיצומה, סייע הצבא הישראלי בבלימת תקיפות אוויריות מצד חיל האוויר האיראני באזור המבצע.

מדובר בפעילות אקטיבית שנועדה לאפשר "מרחב נשימה" לכוחות האמריקנים ולמנוע את שיבוש הפינוי על ידי המערכות האיראניות, מה שמדגיש את עומק התיאום הצבאי בין ירושלים לוושינגטון במצבי קיצון.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לאירועים ביום ראשון וציין כי עשרות כלי טיס השתתפו במבצע הפינוי הנרחב, שתואר כאחד המורכבים שבוצעו לאחרונה. הצלחת המבצע נחשבת להישג משמעותי עבור צבא ארצות הברית, תוך שהיא שופכת אור על המעורבות הישראלית הישירה בנעשה בעומק איראן כשמדובר בהצלת חיי אדם ובאינטרסים משותפים של שתי המדינות.