צה"ל זיהה במהלך הלילה (בין שבת קודש לראשון), משגר רקטות טעון ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל במרחב ג'ויא שבדרום לבנון.

מיד לאחר הזיהוי, המשגר הותקף והושמד בסגירת מעגל מהירה בטרם שיגר לעבר מדינת ישראל.

אמש עדכן דובר צה"ל כי צה"ל תקף במהלך השבת ותר מ-200 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

כזכור, הרמטכ״ל, רא"ל אייל זמיר, ביקר בסוף השבוע בפאתי בינת ג׳בייל והתבטא: "צה״ל ממשיך להילחם פה בלבנון בגזרה הזאת וממשיך להסיר את האיום הישיר על היישובים".

לדבריו: "בלבנון אנחנו ממשיכים להעמיק את ההישגים שלנו, אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו. המקום שבו אתם נמצאים הוא חשוב מאוד, זה בלבנון, זה מול חיזבאללה. פה אנחנו פועלים, אנחנו מפעילים הרבה אמצעים, הרבה יכולות שלנו. ההישגים בכלל של המלחמה הזאת עד כה הם הישגים היסטוריים".

זמיר הוסיף: "חיזבאללה פוגש את מטוסי הקרב שלנו, גם בחזית וגם בעומק. הוא פוגש את הכוחות היבשתיים שלנו, אנחנו מסירים את האיום הישיר מהיישובים שלנו. זה אירוע מאוד משמעותי, זה הישג מאוד חשוב".