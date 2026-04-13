פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל
כוחות צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי, בפיקוד אוגדה 98 מרחיבים את הפעילות הקרקעית הממוקדת לחיזוק קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון.
דובר צה"ל מעדכן כי הכוחות השלימו בשבוע האחרון כיתור ופתחו בהתקפה בעיירה בינת ג׳בייל.
תקיפת תשתית טרור של ארגון הטרור חיזבאללה על ידי כוחות אוגדה 98 (צילום: דובר צה"ל)
הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב.
דובר צה"ל: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינה ישראל".
0 תגובות