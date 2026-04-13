יותר מ-100 מחבלים חוסלו

כוחות אוגדה 98 השלימו את כיתור העיירה בינת ג׳בייל והחלו בהתקפה | תיעוד

כוחות צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי, בפיקוד אוגדה 98 מרחיבים את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון | הכוחות השלימו כיתור ופתחו בהתקפה בעיירה בינת ג'בייל שם חוסלו יותר מ-100 מחבלים | תיעוד (צבא)

פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל

כוחות צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי, בפיקוד אוגדה 98 מרחיבים את הפעילות הקרקעית הממוקדת לחיזוק קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון.

דובר מעדכן כי הכוחות השלימו בשבוע האחרון כיתור ופתחו בהתקפה בעיירה בינת ג׳בייל.

תקיפת תשתית טרור של ארגון הטרור חיזבאללה על ידי כוחות אוגדה 98 (צילום: דובר צה"ל)

הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלים מארגון הטרור בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב.

דובר צה"ל: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינה ישראל".

פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל (צילום: דובר צה"ל)

זכות רועי קליין הי"ד ועמיחי מרחביה הי"ד ושטר הקדושים שנפלו בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה, תעמוד לחיילנו שם!!
